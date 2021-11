Salvamare: cosa prevede la nuova legge di tutela dei mari

Questa emergenza riguarda tutto il mondo, compresa l'Italia, che per provare a far sì che le sue acque non diventino sempre più simili a delle discariche, sta mettendo in campo diverse iniziative, tra cui l' approvazione della legge Salvamare .

L'ecosistema marino produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% della CO2 prodotta, e proprio per questo mantenerlo in salute e preservarlo dall' inquinamento è prioritario.

Dopo essere stato approvato alla Camera il disegno di legge è arrivato al Senato , dove è passato con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 15 astensioni. In quell'occasione però sono state apportate alcune modifiche al testo originale, quindi adesso è necessario un ulteriore passaggio parlamentare per l'approvazione definitiva .

Un deciso passo avanti nella salvaguardia dell'ambiente, visto che oggi se anche i pescatori volessero farlo, di fatto le norme lo impediscono. I rifiuti pescati accidentalmente in mare o prodotti dall'attività di pesca , infatti, secondo le norme vigenti sono considerati speciali e quindi soggetti a una procedura di raccolta e smaltimento complessa dal punto di vista burocratico, che spinge inevitabilmente i più a ributtare i rifiuti in mare.

Inoltre, il comandante della nave o il conducente del mezzo che approderà in un piccolo porto non commerciale dovrà portare i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

Una volta divenuta ufficiale, la legge Salvamare prevederà che in caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree fuori dalla competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani dispongano che i rifiuti accidentalmente pescati vengano portati in strutture di raccolta , anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Coperture economiche

A gettare i presupposti per la buona messa in pratica della legge, anche alcuni dettagli non di poco conto, che dovrebbero agevolare il compito delle persone coinvolte. Economicamente, ad esempio, non ci sarà alcun onere per pescatori o capitani di nave, visto che l'operazione è completamente gratuita per chi la effettua. I costi di gestione di questo tipo di rifiuti, infatti, sono coperti con una specifica componente che si aggiungerà alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Inoltre, sono previsti premi nei confronti dei comandanti dei pescherecci che si impegnino nella raccolta dei rifiuti.

La loro entità e le modalità di erogazione saranno stabilite da un apposito decreto ministeriale che verrà emanato entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle legge, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica. Di questi Enti sarà il compito di individuare le misure premianti idonee per comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati. Da queste sono escluse in modo esplicito fin da ora misure provvidenziali economiche.