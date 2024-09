In che cosa consiste la sintesi proteica?

L'obbiettivo della sintesi proteica è di bilanciare la perdita di proteine ​​cellulari - che avviene per degradazione o per export dalle cellule - producendone di nuove.

Vista l'importanza cruciale delle proteine per la vita ( enzimi , proteine ​​strutturali, ormoni , anticorpi , trasporto, contrazione ecc.), la sintesi proteica è da considerarsi come un processo biologico fondamentale; è molto simile tra le cellule procariote e quelle eucariote .

La sintesi o biosintesi proteica è il processo biologico messo in atto dalle cellule per sintetizzare nuove proteine .

Quali sono le fasi? Quali sono le due fasi?

La sintesi proteica può essere suddivisa in due fasi: trascrizione e traduzione.

Durante la trascrizione, una sezione di DNA codificante per la proteina da sintetizzare (gene), viene convertita in una molecola modello chiamata RNA messaggero (mRNA).

Questa conversione viene eseguita da enzimi, noti come RNA polimerasi, nel nucleo della cellula. Negli eucarioti - quindi, anche nelle cellule umane - questo mRNA viene prodotto inizialmente in forma prematura (pre-mRNA), che subisce delle modifiche post-trascrizionali per ottenere, poi, l'mRNA maturo.

L'mRNA maturo viene esportato dal nucleo cellulare tramite pori nucleari al citoplasma della cellula affinché avvenga la traduzione.

Durante la traduzione, l'mRNA viene letto dai ribosomi che utilizzano la sequenza nucleotidica dell'mRNA, per determinare la sequenza degli amminoacidi.

I ribosomi catalizzano la formazione di legami peptidici covalenti tra gli amminoacidi codificati per formare una catena polipeptidica.

Dopo la traduzione, la catena polipeptidica deve ripiegarsi per formare una proteina funzionale; ad esempio, per funzionare come un enzima, la catena polipeptidica deve ripiegarsi correttamente per produrre un sito attivo funzionale.

Per adottare una forma tridimensionale funzionale, invece, la catena polipeptidica deve formare una serie di strutture sottostanti più piccole, chiamate strutture secondarie. In queste strutture secondarie, quindi, la catena polipeptidica si ripiega per produrre la struttura terziaria tridimensionale definitiva.

Una volta ripiegata correttamente, la proteina può subire un'ulteriore maturazione attraverso diverse modifiche post-traduzionali, che possono alterare: la capacità funzionale della proteina, la sua posizione all'interno della cellula (ad esempio citoplasma o nucleo) e la sua capacità di interagire con altre proteine.

