Cos'è

DNA: Cos’è?

Il DNA è la macromolecola biologica che contiene tutte le informazioni necessarie al corretto sviluppo e adeguato funzionamento delle cellule della maggior parte degli organi vivente, essere umano compreso.

Il DNA è un Acido Nucleico

Shutterstock Grazie all'immagine di un generico nucleotide, il lettore può notare che il pentoso rappresenta l'elemento a cui si legano il gruppo fosfato (tramite un legame fosfodiesterico) e la base azotata (tramite un legame N-glicosidico).

La sigla DNA significa acido desossiribonucleico o acido deossiribonucleico.

L'acido desossiribonucleico appartiene alla categoria degli acidi nucleici, cioè macromolecole biologiche costituite da lunghe catene di nucleotidi.

Un nucleotide è l'unità molecolare di un acido nucleico, risultante dall'unione di 3 elementi:

Un gruppo fosfato ;

; Un pentoso , cioè uno zucchero a 5 atomi di carbonio;

, cioè uno zucchero a 5 atomi di carbonio; Una base azotata.

Un altro Acido Nucleico molto importante: l'RNA Un altro acido nucleico fondamentale per il corretto funzionamento delle cellule di molti organismi è l'RNA. La sigla RNA sta per acido ribonucleico.

L'acido ribonucleico differisce dall'acido desossiribonucleico sotto il profilo dei nucleotidi.

Per approfondire:

DNA: perché si chiama patrimonio genetico?

I libri di genetica e biologia molecolare definiscono il DNA con l'espressione "patrimonio genetico", in quanto è la sede dei geni.

I geni sono sequenze più o meno lunghe di DNA, deputate in buona parte a dare origine alle proteine, macromolecole biologiche indispensabili alla vita.

Il Progetto Genoma Umano ha stimato che il DNA dell'essere umano comprenda tra i 20.000 e i 25.000 geni.

I geni di un individuo determinano il suo stato di salute, ciò che è e quello che diventerà.

Scoperta del DNA: quando è avvenuta

La scoperta del DNA è frutto di numerosi esperimenti scientifici.

Le prime e più importanti ricerche a riguardo iniziarono verso la fine degli '20 del Novecento e appartengono a un ufficiale medico inglese di nome Frederick Griffith (esperimento di trasformazione di Griffith). Griffith definì quello che noi oggi chiamiamo DNA con il termine di "principio trasformante" e ritenne che fosse una proteina.

A proseguire gli esperimenti di Griffith fu il biologo americano Oswald Avery, con i suoi collaboratori, tra il 1930 e il 1940. Avery dimostrò che il "principio trasformante" di Griffith non era una proteina, ma un altro tipo di macromolecola: un acido nucleico.

La precisa struttura del DNA rimase sconosciuta fino al 1953, quando James Watson e Francis Crick proposero il cosiddetto "modello della doppia elica", per spiegare la disposizione dei nucleotidi all'interno dell'acido desossiribonucleico.

Watson e Crick ebbero un'intuizione incredibile, svelando all'intera comunità scientifica ciò che da anni biologici e genetisti andavano cercando.

La scoperta dell'esatta struttura del DNA rese possibile lo studio e la comprensione dei processi biologici in cui è coinvolto l'acido desossiribonucleico: da come si replica e forma l'RNA (un altro acido nucleico) a come genera le proteine.

Fondamentali per la descrizione del modello di Watson e Crick, furono alcuni studi condotti da Rosaling Franklin, Maurice Wilkins ed Erwin Chargaff.

Il DNA è una proteina?

Alla luce di quanto detto finora, anche in merito alla scoperta, il DNA non è una proteina e non deve essere confuso con una di queste macromolecole biologiche.