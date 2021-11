Quasi il 30 percento di ciò che si butta ogni giorno è rappresentato da avanzi di cibo e rifiuti di giardino , che invece potrebbero essere usati per fare il compost , che secondo la definizione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) è un materiale organico che può essere aggiunto al suolo per renderlo più fertile. Compostare il cibo in casa invece di gettarlo è un'ottima abitudine, che fa bene all'ambiente due volte: infatti, con il compost da un lato si arricchisce la terra , sopprimendo così anche le malattie delle piante e riducendo la necessità di fertilizzanti chimici, dall'altro lato si evita che i rifiuti "appesantiscano" le discariche , occupando spazio e rilasciando un potente gas serra chiamato metano.

I metodi consigliati

Ci sono diversi modi per ridurre la propria impronta ambientale attraverso il compostaggio, sia che si viva in un appartamento sia che si abbia un giardino o un cortile in cui compostare i rifiuti. Ecco come compostare il cibo in casa in modo semplice ed efficace.

Ricorrere a un bidone

Per compostare il cibo in casa si può acquistare un apposito contenitore per il compost o creare un semplice bidone fai da te, praticando dei fori in un contenitore di plastica per l'aerazione del compost. In ogni caso, bisogna aerare il cumulo di compost ogni due o tre giorni girando i materiali. Questa manovra, infatti, secondo la Washington State University, consente all'aria di raggiungere i microbi che stanno decomponendo i materiali.

Procurarsi una compostiera domestica

Le compostiere domestiche possono essere una buona opzione se si ha un balcone o un cortile spazioso, poiché in genere esse sono troppo grandi per essere tenute negli spazi interni. Questi macchinari sono dotati di una maniglia o di un altro strumento per aiutare ad aerare e mescolare il contenuto e sono completamente sigillati per preservare il calore del compost, che accelera la decomposizione.

Creare un cumulo di compost

È anche possibile raccogliere i materiali destinati al compost in una buca scavata nel proprio giardino, ma bisogna comunque girarli o mescolarli regolarmente per aggiungere aria e accelerare la loro decomposizione, secondo il Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York. Se il mucchio si bagna troppo, aggiungere giornali, segatura o foglie sminuzzate; se è troppo asciutto, aggiungere un po' d'acqua.

Usare i vermi per compostaggio

I vermi per compostaggio possono aiutare ad accelerare il processo e poiché sono molto più grandi dei microbi possono gestire molto più materiale. Chi è interessato al vermicomposting o al compostaggio con i vermi, avrà bisogno di un tipo speciale di bidone che consenta di avere la giusta quantità di ossigeno e acqua per i vermi: lo si può acquistare oppure lo si può realizzare da soli.

Donare avanzi di cibo

Un'altra opzione può essere semplicemente raccogliere gli avanzi di cibo in un secchio per il compost con un coperchio stretto e consegnarli all'organizzazione che si occupa della gestione della raccolta differenziata (molti comuni hanno questa possibilità) o donarli a chi ne ha bisogno.