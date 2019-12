Introduzione La bio-impedenziometria (BIA) o bioimpedenziometria – Bioelectrical impedance analysis– è un metodo indiretto di misura della composizione corporea in vivo – soprattutto della massa muscolare e della massa grassa (FM). Shutterstock "Metodo indiretto" significa che i risultati vengono ottenuti tramite il calcolo di algoritmi i quali, per quanto accurati, non costituiscono una misura diretta e quindi la reale condizione dell'organismo analizzato. Per dirla tutta, se non saputa utilizzare, la bio-impedenziometria può determinare risultati fuorvianti; il margine di errore (operatore dipendente o imputabile alla condizione del soggetto) non è quindi trascurabile. Bisogna ammettere che la tecnologia della bio-impedenziometria – quindi la sua precisione – è in continua evoluzione, ragione per la quale trova sempre più consenso tra medici, dietisti, dietologi, nutrizionisti e personal trainer. Dall'avvento dei primi dispositivi disponibili in commercio – a metà degli anni '80 – il metodo BIA è diventato sempre più popolare grazie alla sua facilità d'uso e portabilità delle apparecchiature. L'applicabilità della bio-impedenziometria è quindi tutto sommato buona, ma dev'essere specificamente contestualizzata: soggetti sani, atleti, patologie ecc. Per approfondire: Valutazione della composizione corporea e bioimpedenziometria

A Cosa Serve A cosa serve la bio-impedenziometria? La bio-impedenziometria è un esame di tipo bioelettrico finalizzato all'analisi quantitativa e qualitativa della composizione corporea, basato sulla misurazione dell'impedenza (Z) di una debole corrente fatta passare attraverso il corpo umano. L'impedenza è l'opposizione di un conduttore al flusso di una corrente elettrica alternata, ed è scomponibile in due membri: resistenza (R) e reattanza (Xc). I valori bioelettrici di resistenza e reattanza misurati vengono quindi divisi per la statura del soggetto, al fine di ottenere la conducibilità e di trasformare le proprietà elettriche dei tessuti in un dato numerico. L'opposizione al flusso di una corrente elettrica attraverso i tessuti del corpo che può quindi essere utilizzata per stimare l'acqua corporea totale – Total Body Water (TBW) – che può essere a sua volta usata per calcolare la massa magra – free fat mass (FFM) – e, mediante differenza con il peso corporeo, la massa grassa – body fat (FM). È da precisare che la maggior parte dell'acqua contenuta nel nostro organismo si trova nei muscoli; pertanto, all'aumentare della muscolarità dovrebbe aumentare anche l'acqua corporea, determinando una minore impedenza. Inseriti in opportune formule di calcolo, questi valori consentono pertanto di stabilire uno schema interpretativo immediato circa lo stato nutrizionale del soggetto. In assenza di alterazioni idro-elettriche, le correlazioni tra i vari compartimenti corporei sono costanti ed interdipendenti, tanto da permettere la valutazione quantitativa con una "certa precisione". Lo Sapevi che… Non tutti sanno che una delle prime applicazioni dell'analisi di impedenza bioelettrica è stata a fini militari: nella seconda metà degli anni '70, il Prof. Jan Nyboer assieme a due allievi di allora, Rudy J. Lietdke e Tony Talluri, analizzarono le variazioni di idratazione a carico dei piloti ad alta quota. A seguito delle esperienze conseguite, fu prodotto il primo analizzatore di impedenza a scopo commerciale: il sensore BIA 101 Akern RJL System. Configurazione della bio-impedeziometria L'impedenza del tessuto cellulare può essere paragonata a una resistenza – che rappresenta il percorso extracellulare – in parallelo ad una resistenza e un condensatore in serie – che rappresenta il percorso intracellulare. Ciò comporta una variazione dell'impedenza rispetto alla frequenza utilizzata nella misurazione. La misurazione dell'impedenza viene generalmente misurata dal polso alla caviglia controlaterale e utilizza due o quattro elettrodi. Tra i due elettrodi – o tra le due coppie, se la configurazione è a quattro – viene fatta passare una piccola corrente (1-10 μA) e viene quindi misurata la tensione tra gli stessi che verrà poi interpretata dall'algoritmo. Per approfondire: Bioimpedenziometria e acqua nel corpo umano