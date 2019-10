Introduzione

Quale ortaggio meglio della zucca poteva incarnare il simbolo della festa di Halloween? La zucca, oltre ad essere espediente ideale per realizzare sagome mostruose illuminate internamente da lanterne, si presta egregiamente a preparare squisiti piatti - tipicamente autunnali ed invernali - saporiti, dolciastri ed ipocalorici, perciò adatti anche a chi segue regimi dietetici poveri di calorie. Della zucca non viene utilizzata solamente la polpa: non è raro, infatti, che anche i semi, dopo esser stati opportunamente essiccati e salati, vengano degustati anche come semplice snack.

Ortaggio comune in moltissime culture diverse, la zucca si presta ad essere preparata in numerosissimi modi, dalla cottura in forno a quella in padella, dalla bollitura alla frittura, dalla preparazione di invitanti sughi per la pasta (e per il riso), a quella di dolci e torte tipiche della stagione fredda.

La zucca, inoltre, è una bomba medicamentosa: proprio per questo, viene sfruttata sia in erboristeria, che nella cosmesi.