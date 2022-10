Zucca: Proprietà e Come Usarla

Introduzione Per zucca si intende il frutto delle piante appartenenti al genere botanico Curcubita (Famiglia Curcubitaceae) e specie maxima, pepo e moschata. Shutterstock Le zucche non sono autoctone. Scoperte grazie alla colonizzazione del Nuovo Mondo nel XVI secolo, sono state importate dal continente americano dapprima come flora ornamentale e qui, solo in un secondo momento, coltivate a scopo culinario. In questo articolo parleremo delle proprietà nutrizionali della zucca, con riferimento alla nutrizione clinica nel dieabete mellito, dell'uso culinario - spiegando anche come aprirla e pulirla - e anche di eventuali altre utilità (fitoterapia e cosmesi).

Proprietà Nutrizionali La zucca rientra tra gli alimenti ipocalorici o a bassa densità energetica, apportando solamente 18,0 kcal per 100 grammi di prodotto. Ciò è dovuto all'ingente quantità d'acqua in essa contenuta, stimata addirittura intorno al 94,5%. Questa proprietà la rende adatta al contesto dietetico ipocalorico finalizzato al dimagrimento, ma anche alla dieta dello sportivo - come vedremo, oltre a essere ricca d'acqua, contiene anche molti minerali. Le calorie vengono fornite principalmente dai carboidrati, più precisamente dal fruttosio, che ammonta al 3,5%. La zucca ha un indice glicemico superiore alla maggior parte degli ortaggi, ma può comunque essere considerata un alimento idoneo al contesto dietetico per il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia. Le proteine, pochissime, ne costituiscono solo l'1,1%. I grassi, pressoché assenti, rappresentano circa lo 0,1%. Le fibre abbondano, mentre sono assenti il lattosio e il glutine. La zucca non è istamino liberatore e non apporta istamina libera, così come vanta concentrazioni trascurabili di amminoacido fenilalanina e acido urico. Essendo arancione, è intuibile come la zucca sia fonte di caroteni e pro-vitamina A; buono anche il quantitativo di vitamina C. Inoltre, è ricca di minerali, tra cui fosforo, magnesio e potassio.