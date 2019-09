La zonisamide è disponibile in forma di capsule rigide e compresse orodispersibili.

Le capsule devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua; mentre le compresse orodispersibili devono essere posizionate sulla lingua e disciolte in bocca fin quando non saranno facili da deglutire. La deglutizione, in questo caso, può avvenire con o senza acqua.

Nota: quando si estraggono dal blister le compresse orodispersibili, le mani devono essere asciutte, poiché esse risultano sensibili all'umidità. Per estrarre la compressa, invece, è necessario sollevare il foglio di alluminio dal blister e non comprimere la compressa per farla fuoriuscire rompendo la pellicola di alluminio come spesso avviene.

Dosaggio e durata del trattamento con zonisamide devono essere stabiliti dal medico su base individuale per ciascun paziente. Ad ogni modo, di seguito verranno riportate le dosi abitualmente impiegate in terapia.

Pazienti adulti

Quando la zonisamide è impiegata in monoterapia nei pazienti adulti, la dose iniziale è di 100 mg di principio attivo una volta al dì. La dose può poi essere aumentata con incrementi fino a 100 mg, a intervalli di una o due settimane. La dose raccomandata è di 300 mg una volta al giorno.

Quando, invece, la zonisamide è utilizzata in terapia di associazione con altri farmaci antiepilettici, la dose iniziale è di 50 mg al giorno, da assumersi in due dosi frazionate da 25 mg l'una. Dopodiché, tale dose può essere aumentata fino a 100 mg a intervalli di una o due settimane. La dose giornaliera raccomandata è compresa tra 300 mg e 500 mg. Tuttavia, alcuni pazienti rispondono a dosaggi più bassi.

Nota: La dose può essere aumentata più lentamente in caso di comparsa di effetti indesiderati, nei soggetti anziani o in presenza di problemi epatici e/o renali.

Pazienti in età pediatrica e adolescenti

Nei bambini dai 6 agli 11 anni di età e negli adolescenti dai 12 ai 17 anni di età con peso corporeo di almeno 20 kg, la dose iniziale di zonisamide somministrata è pari a 1 mg per ogni kg di peso corporeo, assunta una volta al giorno. In seguito, tale dose può essere aumentata di 1 mg per ogni kg di peso corporeo, a intervalli di una o due settimane.

La dose giornaliera raccomandata può variare dai 6 agli 8 mg per un bambino di peso corporeo fino a 55 kg, o dai 300 ai 500 mg per un bambino con peso corporeo di oltre 55 kg (a seconda della dose più bassa), assunta una volta al giorno.

Esempio: un bambino che pesa 25 kg deve prendere 25 mg una volta al giorno per la prima settimana, e poi aumentare la dose giornaliera di 25 mg all'inizio di ogni settimana, fino al raggiungimento di una dose giornaliera fra 150 e 200 mg.