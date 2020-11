Zofenopril: Come e Quando si Assume ed Effetti Collaterali

Generalità Cos'è lo Zofenopril e Caratteristiche generali Lo zofenopril è un principio attivo appartenente al gruppo degli ACE-inibitori o inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Redazione Zofenopril - Struttura Chimica Per svolgere la sua azione terapeutica, lo zofenopril deve essere somministrato per via orale. Lo si può infatti trovare all'interno di farmaci formulati in forma di compresse, sia da solo che in associazione ad idroclorotiazide (un diuretico). Per poter essere venduti, i medicinali a base di zofenopril necessiterebbero di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente (in quest'ultimo caso è necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente). Esempi di Medicinali contenenti Zofenopril Bifril®

Bifrizide® (in associazione a idroclorotiazide)

Zantipres®

Zantipride® (in associazione a idroclorotiazide)

Zofenopril Doc®

Zofenopril Eg®

Zofenopril Mylan®

Zopranol®

Zoprazide® (in associazione a idroclorotiazide) Nota: in questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo zofenopril e non dello zofenopril associato ad altri principi attivi.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Zofenopril: per cosa si usa? Lo zofenopril è indicato per il trattamento di: Ipertensione ;

; Attacco cardiaco in pazienti che possono mostrare o meno segni e sintomi di scompenso cardiaco e che non hanno ricevuto un trattamento trombolitico (per disciogliere i coaguli di sangue).

Come Agisce Come Funziona lo Zofenopril e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Lo zofenopril, come tutti gli ACE-inibitori, è in grado di espletare la sua azione terapeutica mediante l'inibizione dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE, per l'appunto, dall'inglese Angiotensin Converting Enzyme). Tale enzima è responsabile della conversione dell'angiotensina I nella sua forma attiva angiotensina II. Quest'ultima agendo con suoi specifici recettori è in grado di indurre vasocostrizione, incrementare la sintesi e il rilascio di aldosterone e aumentare la volemia. Attraverso l'inibizione dell'enzima ACE, pertanto, lo zofenopril è in grado di determinare una riduzione degli effetti mediati dall'angiotensina II, quindi una riduzione della pressione sanguigna.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Zofenopril assumere Lo zofenopril è disponibile in forma di compresse per uso orale. I medicinali che lo contengono vanno presi sempre seguendo le indicazioni del medico . La compressa, se necessario, può essere divisa in parti uguali; può essere assunta prima, durante o dopo i pasti, ma comunque con dell'acqua . Fermo restando che è necessario seguire sempre le indicazioni del medico , di seguito riporteremo le dosi abitualmente impiegate in terapia. Trattamento dell'Ipertensione La dose iniziale abitualmente impiegata nei pazienti adulti è di 15 mg di zofenopril al giorno. Il medico potrà poi decidere di aumentare il dosaggio fino a trovare quello che meglio si adatta a ciascun paziente. Solitamente, la dose efficace è di 30 mg di principio attivo al dì, ma potrebbe variare da paziente a paziente. La dose massima giornaliera, invece, è di 60 mg di zofenopril da somministrarsi in dose unica oppure in due dosi frazionate. Nei pazienti disidratati, con carenza di sali o che stanno assumendo diuretici, il medico può decidere di iniziare il trattamento con una dose di zofenopril più bassa, pari a 7,5 mg al dì. La dose di principio attivo da somministrare può essere diminuita dal medico anche per i pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, per i pazienti con compromissione renale da moderata a grave e per i pazienti sottoposti a dialisi. Trattamento dell'Attacco Cardiaco In caso di attacco cardiaco, il trattamento con zofenopril deve essere iniziato entro le prime 24 ore dall'insorgenza dei sintomi. Solitamente, lo zofenopril deve essere assunto due volte al dì seguendo lo schema: 7,5 mg di principio attivo due volte al dì (ogni 12 ore) nel primo e secondo giorno di trattamento;

Per il terzo e quarto giorno, la dose di zofenopril può essere aumentata a 15 mg due volte al dì (ogni 12 ore);

Dal quinto giorno in poi, il medico può aumentare la dose fino a 30 mg di zofenopril due volte al giorno (ogni 12 ore). Naturalmente, il medico può intervenire sulla quantità di principio attivo da somministrare, modificandola e aggiustandola in funzione della pressione sanguigna del paziente e della sua risposta al trattamento; pertanto, si raccomanda di seguire SEMPRE le indicazioni fornite da questa figura sanitaria . Dimenticanza di una dose di Zofenopril Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di zofenopril, assumere la dose successiva seguendo lo schema posologico stabilito dal medico . NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, contattare il proprio medico.

Uso in Gravidanza e Allattamento Lo Zofenopril può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso dello zofenopril nelle prime fasi della gravidanza è generalmente sconsigliato. L'uso dopo i tre mesi di gestazione deve essere evitato poiché può danneggiare gravemente il bambino. L'uso del principio attivo deve essere evitato anche nelle madri che allattano al seno. Qualora si dovesse rendere necessario un trattamento con zofenopril, il medico può decidere di prescrivere un trattamento alternativo a favore della continuazione dell'allattamento al seno.