Zidovudina: Perché e Quando si Assume

Generalità La zidovudina è un principio attivo utilizzato nel trattamento delle infezioni da HIV. Più precisamente, viene utilizzata nella terapia di combinazione dell'infezione da HIV in associazione ad altri principi attivi utilizzati per contrastare il virus in questione. Shutterstock Zidovudina - Struttura Chimica Anche nota con il nome di azidotimidina (AZT), la zidovudina può essere somministrata per via orale (capsule, soluzione orale) o parenterale (concentrato per soluzione per infusione). I medicinali che la contengono sono classificati come farmaci ospedalieri esitabili in farmacia (fascia H) dietro presentazione di apposita ricetta medica. Nel dettaglio, quelli contenenti solo zidovudina, per essere dispensati, necessitano di ricetta medica ripetibile limitativa o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti); mentre i medicinali contenenti zidovudina in associazione ad altri principi attivi richiedono la presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa o RNRL. Esempi di Medicinali contenenti Zidovudina Combivir® (in associazione a lamivudina)

Retrovir®

Trizicvir® (in associazione a lamivudina e abacavir) Nota: benché la zidovudina venga utilizzata in terapia di combinazione, in questo articolo si parlerà di avvertenze, precauzioni, interazioni, effetti indesiderati, uso in gravidanza e allattamento e controindicazioni della sola zidovudina e non della zidovudina somministrata in associazione ad altri principi attivi.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Zidovudina: quando si usa? Come accennato, la zidovudina è impiegata in associazione ad altri principi attivi nel trattamento delle infezioni da HIV. È, tuttavia, molto importante precisare che la zidovudina non può debellare del tutto l'infezione, ma riduce la quantità di virus nell'organismo mantenendola a bassi livelli.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Zidovudina Alcuni pazienti sottoposti a terapie di combinazione per il trattamento dell'infezione da HIV sono maggiormente esposti al rischio di effetti indesiderati gravi. In particolare, risultano a rischio individui che hanno avuto malattie del fegato (epatite B ed epatite C incluse) e gli individui gravemente in sovrappeso. Tali pazienti potrebbero aver bisogno di ulteriori controlli durante il trattamento con zidovudina. Inoltre, si segnala che alcune persone in trattamento con il suddetto principio attivo e altri farmaci anti-HIV possono sviluppare gravi patologie (ad esempio, acidosi lattica, osteonecrosi, ecc.), pertanto, devono prestare la massima attenzione alla comparsa di sintomi importanti (vedi capitolo "Effetti Indesiderati"). Infine, si ricorda che la zidovudina può causare vertigini ed effetti indesiderati capaci di alterare l'attenzione e la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari; perciò si consiglia di evitare tali attività. NOTA BENE I pazienti in terapia con zidovudina - o con qualsiasi altro farmaco - possono ancora trasmettere l'infezione ad altri individui, pertanto, si raccomanda di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché ciò non avvenga. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Zidovudina e Altri Farmaci Prima di iniziare ad assumere la zidovudina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. In particolare, la zidovudina non deve essere assunta insieme a farmaci come: Stavudina (un altro principio attivo utilizzato nel trattamento delle infezioni da HIV);

(un altro principio attivo utilizzato nel trattamento delle infezioni da HIV); Ribavirina o ganciclovir per via parenterale (farmaci antivirali);

o (farmaci antivirali); Rifampicina (un antibiotico). I seguenti farmaci, invece, quando assunti con zidovudina possono aumentare la probabilità d'insorgenza di effetti indesiderati o far sì che essi peggiorino qualora si fossero già manifestati: Acido valproico;

Aciclovir, ganciclovir, interferone;

Dapsone;

Pirimetamina (un antiparassitario);

Fluconazolo, flucitosina;

Pentamidina, atovaquone

Amfotericina, probenecid;

Metadone;

Cotrimossazolo;

Vincristina, vinblastina, doxorubicina. Inoltre, possono instaurarsi interazioni anche con claritromicina e fenitoina.

Come Agisce Come Funziona la Zidovudina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La zidovudina è un antiretrovirale appartenente al gruppo degli analoghi nucleosidici inibitori della trascrittasi inversa (NRTI). Essa agisce, quindi, inibendo in maniera altamente selettiva la trascrittasi inversa di HIV con conseguente interruzione del ciclo di replicazione virale. La zidovudina, inoltre, aumenta il numero delle cellule CD4 nel sangue. Queste ultime sono un tipo di globuli bianchi importanti nell'aiutare l'organismo a combattere l'infezione.

Dosaggio e Modo d'uso La zidovudina è disponibile sia in medicinali adatti alla somministrazione orale che in medicinali adatti alla somministrazione parenterale. Questi ultimi devono essere preventivamente diluiti e somministrati tramite fleboclisi solo esclusivamente da personale medico specializzato. I medicinali a base di zidovudina somministrabili per via orale possono essere in forma di capsule oppure in forma di soluzione orale. Le capsule devono essere deglutite intere con acqua rispettando le indicazioni fornite dal medico, mentre la soluzione orale deve essere prelevata ed assunta utilizzando l'apposita siringa dosatrice presente nella confezione del medicinale (per istruzioni dettagliate leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e consultare il medico). La dose di farmaco da assumersi verrà stabilita dal medico in funzione di diverse variabili (inclusa l'eventuale presenza di problemi epatici e/o renali); di seguito verranno riportati i dosaggi abitualmente impiegati in terapia, tuttavia, si ribadisce l'importanza di seguire sempre le indicazioni fornite dal medico. Zidovudina in capsule Capsule da 100 mg di Zidovudina Adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 30 kg : la dose abituale è di 300 mg due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore.

: la dose abituale è di 300 mg due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore. Bambini con un peso corporeo superiore a 21 kg e inferiore a 30 kg : la dose abituale è di due capsule da 100 mg di zidovudina due volte al giorno.

: la dose abituale è di due capsule da 100 mg di zidovudina due volte al giorno. Bambini con un peso corporeo di almeno 14 kg e inferiore o uguale a 21 kg : la dose abituale è di una capsula da 100 mg di zidovudina da assumere al mattino e di due capsule da 100 mg da assumere alla sera.

: la dose abituale è di una capsula da 100 mg di zidovudina da assumere al mattino e di due capsule da 100 mg da assumere alla sera. Bambini di peso corporeo di almeno 8 kg e inferiore a 14 kg : la dose abituale è di una capsula da 100 mg due volte al giorno. Capsule da 250 mg di Zidovudina Adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 30 kg : la dose abituale è di 250 mg di zidovudina due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore.

: la dose abituale è di 250 mg di zidovudina due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore. Bambini : questa categoria di pazienti può assumere la zidovudina in formulazione liquida o in forma di capsule da 100 mg. Nota: le capsule non sono adatte ai bambini aventi peso corporeo inferiore agli 8 kg. Gravidanza, nascita del bambino e bambini appena nati Non si deve assumere normalmente la zidovudina durante le prime 14 settimane di gravidanza. Dopo la 14a settimana, la dose raccomandata è di 500 mg al giorno somministrata come una capsula da 100 mg di zidovudina 5 volte al giorno fino all'inizio del travaglio. Durante il travaglio e il parto, il medico può somministrare il principio attivo per via iniettiva fino al taglio del cordone ombelicale del bambino. Al bambino appena nato può essere somministrata la zidovudina per aiutare a prevenire che vada incontro all'infezione da HIV. Zidovudina in soluzione orale (100mg/10ml) Adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 30 kg : la dose abituale è di 25 ml (250 mg di zidovudina) o 30 ml (300 mg di zidovudina) due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore.

: la dose abituale è di 25 ml (250 mg di zidovudina) o 30 ml (300 mg di zidovudina) due volte al giorno. Assumere ciascuna dose a distanza di 12 ore. Bambini con un peso corporeo di almeno 9 kg e inferiore a 30 kg : il medico stabilirà il giusto dosaggio in funzione del peso corporeo del bambino. La dose abituale è di 0,9 ml (9 mg) per ciascun kg di peso corporeo due volte al giorno e non deve essere superiore a 30 ml (300 mg) due volte al giorno.

: il medico stabilirà il giusto dosaggio in funzione del peso corporeo del bambino. La dose abituale è di 0,9 ml (9 mg) per ciascun kg di peso corporeo due volte al giorno e non deve essere superiore a 30 ml (300 mg) due volte al giorno. Bambini con un peso corporeo di almeno 4 kg e inferiore a 9 kg : anche in questo caso il medico stabilirà il giusto dosaggio in funzione del peso corporeo del bambino. La dose raccomandata è di 1,2 ml (12 mg) per ciascun kg di peso corporeo due volte al giorno. Gravidanza, nascita del bambino e bambini appena nati Non si deve assumere normalmente la zidovudina durante le prime 14 settimane di gravidanza. Dopo la 14a settimana, la dose raccomandata è di 50 ml (500 mg di zidovudina) al giorno somministrati come 10 ml (100 mg di zidovudina) cinque volte al giorno fino all'inizio del travaglio. Durante il travaglio e il parto il medico può somministrare la zidovudina per via parenterale fino al taglio del cordone ombelicale del bambino. Al bambino appena nato può essere somministrato il principio attivo per aiutare a prevenire che vada incontro all'infezione da HIV: il medico stabilirà la dose corretta in base al peso corporeo. La dose raccomandata di zidovudina in soluzione orale è di 0,2 ml/kg (2 mg/kg) dalla nascita e proseguendo ogni 6 ore fino a 6 settimane di età. La quantità di medicinale liquido da somministrare per via orale al bambino è molto piccola e deve essere utilizzata una siringa dosatrice di dimensioni appropriate per volumi più piccoli (come quella da 1 ml). Zidovudina in concentrato per soluzione per infusione endovenosa (10mg/ml) Adulti e adolescenti oltre i 12 anni di età : la dose di zidovudina da somministrare dipenderà dal peso corporeo del paziente. La dose abituale è di 1 mg o 2 mg per ciascun kg di peso corporeo ogni 4 ore.

: la dose di zidovudina da somministrare dipenderà dal peso corporeo del paziente. La dose abituale è di 1 mg o 2 mg per ciascun kg di peso corporeo ogni 4 ore. Bambini : il medico stabilirà il dosaggio di zidovudina in base alla dimensione del bambino. Gravidanza, nascita del bambino e bambini appena nati Non si deve assumere normalmente la zidovudina durante le prime 14 settimane di gravidanza. Dopo la 14a settimana, la dose raccomandata è di 500 mg al giorno somministrata come una capsula da 100 mg di zidovudina 5 volte al giorno fino all'inizio del travaglio. Durante il travaglio e il parto, il medico può somministrare il principio attivo per via iniettiva fino al taglio del cordone ombelicale del bambino. Al bambino appena nato può essere somministrata la zidovudina per aiutare a prevenire che vada incontro all'infezione da HIV.

Gravidanza e Allattamento La Zidovudina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza devono informare il medico della loro condizione prima di assumere la zidovudina. In alcuni casi, il medico potrebbe voler somministrare la zidovudina a pazienti in gravidanza per aiutare e prevenire il passaggio dell'HIV al feto. Dopo la nascita, la zidovudina può essere somministrata al neonato - salvo controindicazioni - per aiutarlo a prevenire l'infezione da HIV. Tuttavia, è doveroso precisare che il principio attivo potrebbe comunque causare effetti indesiderati nel feto quando somministrato durante la gestazione. Qualora la futura madre abbia assunto zidovudina, pertanto, verrà sottoposta ad opportuni esami al fine di controllare lo sviluppo del bambino. Nei bambini le cui madri hanno assunto analoghi nucleosidici inibitori della trascrittasi inversa (NRTI) durante la gravidanza, il beneficio della protezione contro l'HIV ha superato il rischio di effetti indesiderati. Ad ogni modo, sarà il medico a stabilire se la gestante dovrà o meno assumere il farmaco in questione. Le donne positive al test dell'HIV NON devono allattare al seno a prescindere dall'assunzione della zidovudina, poiché l'infezione può essere trasmessa al bambino attraverso il latte materno. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico.