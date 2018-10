Zeolite: Cos'è? A Cosa Serve? Caratteristiche e Impieghi come Rimedio Naturale

Impieghi e Modo d'Uso Corretto della Zeolite Clinoptilolite

La zeolite clinoptilolite in forma d'integratore alimentare viene utilizzata per depurare l'organismo da sostanze potenzialmente dannose (metalli pesanti, tossine, radicali liberi, ecc.) aventi natura sia esogena (derivanti, ad esempio, dall'inquinamento ambientale, dall'assunzione di farmaci, ecc.) che endogena (prodotte in seguito ai normali processi metabolici che si svolgono nell'organismo).

Ad ogni modo, per disintossicare l'organismo, la zeolite clinoptilolite viene assunta per via orale. Capsule e compresse vanno deglutite intere con una significativa quantità d'acqua (alcuni produttori consigliano un bicchiere di acqua colmo - circa 150 ml - per ciascuna capsula o compressa ingerita); mentre la zeolite clinoptilolite in polvere dovrebbe essere preventivamente sospesa in acqua e poi bevuta (anche in questo caso, la quantità d'acqua deve essere generosa).

Per alleviare la sintomatologia di disturbi e malattie cutanee - come psoriasi, eczemi, acne, ecc. - la zeolite clinoptilolite viene applicata sulla cute dopo aver creato una sorta di pasta miscelando un po' di minerale polverizzato con piccole quantità di acqua.

Per quanto riguarda la posologia, questa è solitamente riportata sulla/nella confezione del prodotto che s'intende utilizzare. In qualsiasi caso, l'uso dovrebbe essere effettuato solo per brevi periodi di tempo.