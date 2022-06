Zeolite: cos'è? A cosa serve? Impieghi ed effetti collaterali

Oltre a questi già numerosi utilizzi, l'impiego della zeolite possiede una certa fama anche nel vasto mondo dei rimedi naturali, dove viene utilizzata per depurare l'organismo da tossine, metalli pesanti , sostanze tossiche e radioattive, anche se gli studi condotti in merito non sono sufficienti a stabilire se simili applicazioni sono realmente utili e prive di pericoli.

Più precisamente, il termine zeolite - o al plurale " zeoliti " - viene utilizzato per indicare una famiglia composta da un vasto numero di minerali, di origine sia naturale che sintetica , che trovano applicazione in numerosi ambiti, dall'industria petrolchimica alla produzione di detergenti , dall'agricoltura all'edilizia, dall'addolcimento delle acque alla sintesi inorganica e alla ricerca scientifica.

Il nome "zeolite" deriva dal greco ζέω - zeo, bollire - e λίθος - lithos, pietra - e significa " pietra che bolle ". Questo singolare nome fu coniato dal chimico e mineralogista svedese Axel Fredrik Cronstedt dopo aver notato la fuoriuscita di vapore acqueo in seguito al riscaldamento del minerale in questione, generatosi per evaporazione dell'acqua contenuta nella struttura porosa della zeolite.

La suddetta struttura porosa tipica dei minerali raggruppati sotto il nome di zeolite è capace di ospitare diversi ioni con carica positiva (cationi), come ad esempio Na+, Ca2+, Mg2+, K+, ecc. Grazie a questa particolare caratteristica, la zeolite è dotata di proprietà di scambio ionico che ne consentono l'uso in numerosi ambiti: industriale, chimico, biologico, della ricerca scientifica, ecc. Tuttavia, è doveroso precisare che in campo industriale, chimico e della ricerca, si utilizzano soprattutto zeoliti di origine sintetica, più performanti rispetto a quelle naturali e create per rispondere ad esigenze specifiche dell'ambito in cui dovranno essere utilizzate.

Come accanato, con il termine zeolite si vuole indicare una grande famiglia di minerali la cui origine può essere naturale o sintetica e il cui impiego e campo di applicazione possono variare in funzione delle caratteristiche possedute dallo stesso minerale.

La zeolite clinoptilolite viene impiegata anche per via esterna , solitamente in forma di polvere, per alleviare la sintomatologia di patologie e disturbi cutanei come eczemi , acne , dermatiti e psoriasi .

Nel dettaglio, all'interno dei suddetti dispositivi medici ed integratori, il minerale impiegato è una zeolite di origine naturale chiamata clinoptilolite . Essa è presente in questi prodotti in forma polverizzata, oppure all'interno di capsule o compresse da assumere per via orale .

In ambito salutistico, la zeolite viene utilizzata all'interno di dispositivi medici per uso orale ed integratori alimentari come rimedio di origine naturale ad azione disintossicante per l'organismo e il tratto digerente , allo scopo di allontanare tossine, metalli pesanti, radicali liberi o altre sostanze dannose che potrebbero essersi accumulate nel corpo.

Per tale ragione, se ci si sta sottoponendo a trattamenti chemioterapici e/o radioterapici , prima di assumere la zeolite clinoptilolite in qualsiasi sua forma, è assolutamente necessario consultare il proprio medico .

In molti sostengono che l'assunzione orale di zeolite clinoptilolite sia in grado di aumentare l'efficacia e di ridurre gli effetti collaterali di trattamenti antitumorali come chemioterapia e radioterapia . Tuttavia, queste presunte proprietà non sono state confermate e, al contrario, vi è il potenziale rischio che il minerale in questione interferisca con l'assorbimento dei farmaci antineoplastici somministrati al paziente.

Tuttavia, le attività riportate nel soprastante elenco puntato non sembrano essere plausibili dal momento che mancano evidenze scientifiche in merito.

Grazie alle sue ampiamente confermate proprietà assorbenti , adsorbenti , chelanti e di scambio ionico , alla zeolite clinoptilolite viene attribuita, di riflesso, la capacità di depurare l'organismo da sostanze nocive in esso accumulatesi attraverso il loro intrappolamento all'interno della sua struttura porosa. Tale attività detossinante viene ricondotta alla capacità imputata alla zeolite di legare, chelare o scambiare con i cationi in essa contenuti, metalli pesanti, tossine, radicali liberi e altre sostanze potenzialmente dannose.

Come e quando si usa

Impieghi e modo d'uso corretto della Zeolite Clinoptilolite

La zeolite clinoptilolite in forma d'integratore alimentare viene utilizzata per depurare l'organismo da sostanze potenzialmente dannose (metalli pesanti, tossine, radicali liberi, ecc.) aventi natura sia esogena (derivanti, ad esempio, dall'inquinamento ambientale, dall'assunzione di farmaci, ecc.) che endogena (prodotte in seguito ai normali processi metabolici che si svolgono nell'organismo).

Ad ogni modo, per detossificare l'organismo, la zeolite clinoptilolite viene assunta per via orale. Capsule e compresse vanno deglutite intere con una significativa quantità d'acqua (alcuni produttori consigliano un bicchiere di acqua colmo - circa 150 ml - per ciascuna capsula o compressa ingerita); mentre la zeolite clinoptilolite in polvere dovrebbe essere preventivamente sospesa in acqua e poi bevuta (anche in questo caso, la quantità d'acqua deve essere generosa). Ad ogni modo, per il corretto modo d'uso del prodotto, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo o sulla confezione del prodotto che si intende impiegare.

Per alleviare la sintomatologia di disturbi e malattie cutanee - come psoriasi, eczemi, acne, ecc. - la zeolite clinoptilolite viene applicata sulla cute dopo aver creato una sorta di pasta miscelando un po' di minerale polverizzato con piccole quantità di acqua.

Per quanto riguarda la posologia, questa è solitamente riportata sulla/nella confezione del prodotto che s'intende utilizzare. In qualsiasi caso, l'uso dovrebbe essere effettuato solo per brevi periodi di tempo.