Le proprietà dello zenzero sono ormai universalmente note. Si tratta di una spezia dal potere antinfiammatorio, digestivo, antiossidante e antitumorale, molto utilizzata anche in cucina, nella preparazione di piatti orientali ma anche in abbinamento a cibi e ricette occidentali.

Lo zenzero come rimedio fitoterapico risulta benefico in caso di:

Meno nota, soprattutto in Italia, è la pianta di moringa, conosciuta come l'albero della vita e onnipresente nella medicina tradizionale indiana, l'Ayurveda. Le foglie di Moringa contengono diversi amminoacidi essenziali, vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6 e B9) e vitamina C, cui si aggiungono minerali come calcio, ferro, potassio, magnesio, fosforo, sodio e zinco. Assumere moringa (in capsule, essicata, tisana, decotto) contribuisce a ridurre l'infiammazione all'interno del corpo, protegge dal cancro, abbassa il colesterolo, gli zuccheri nel sangue e la pressione, allevia il mal di testa. È inoltre efficace a contrastare ulcere gastriche, a proteggere le funzioni epatiche e si può utilizzare nel trattamento dell'anemia grazie al suo contenuto in ferro e vitamina C. Vanta anche proprietà antiossidanti grazie ai polifenoli contenuti nella pianta.

La moringa si trova in commercio negli store dedicati al biologico, erboristerie e parafarmacie: sono reperibili perlopiù le foglie essiccate e sminuzzate o polverizzate che vengono utilizzate per la preparazione di infusi o bevande. Le foglie polverizzate e gli estratti dei semi rientrano altresì nella composizione di diversi integratori alimentari approvati dal Ministero della Salute.

Tisana di Zenzero e Moringa

La classica unione dei due rimedi naturali - zenzero e moringa - è la tisana dalle innumerevoli proprietà benefiche. E' possible trovarla anche in bustine, ma per prepararla partendo dalla materia prima fresca, occorrono:

85 g di zenzero fresco

10 foglie di moringa fresche (1 cucchiaino o due di polvere)

4 tazze d'acqua

Lavare in maniera accurata la radice di zenzero e tagliarla a fette. Mettere poi la radice pulita insieme all'acqua in un pentolino e fatela bollire per circa 10 minuti. Spegnere il fuoco e aggiungere le foglie di moringa in infusione. Lasciare riposare la tisana per 5 minuti, poi si filtra con un colino, ed è pronta da bere. Un altro modo per preparare la tisana con la moringa essicata, è aggiungerne un cucchiaino di polvere alla tisana allo zenzero (fresco o in filtrini). E' possibile bere la tisana moringa e zenzero senza zucchero o con l'aggiunta di miele. Un'abitudine quotidiana da ripetere due volte al giorno: al mattino appena scvegli e la sera prima di coricarsi, sono i due momenti migliori.