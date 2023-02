Yoga Stamina: cos’è e benefici

Introduzione

La maggior parte delle persone è abituata a pensarla come un'unica disciplina in grado di allenare il corpo e soprattutto di rilassare la mente. In realtà, di yoga non ne esiste un solo tipo: questa pratica si declina in tante varianti differenti, fra cui lo yoga stamina, che lavora prettamente a livello fisico, in particolare sulla muscolatura e sulle articolazioni, regalando tanti benefici.

Lo yoga, in realtà, non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita, che include anche regole di alimentazione e di depurazione del corpo e raffinate tecniche spirituali per raggiungere l'estasi mistica. Il suo obiettivo è riequilibrare l'energia che scorre all'interno dell'organismo, in modo da permettere alla persona di ottenere e mantenere uno stato psicofisico ottimale.

Di questa disciplina si conosce e pratica prevalentemente la parte fisica, detta Hatha Yoga, che si basa sull'assunzione di determinate posizioni, chiamate asana, mantenute con il controllo del respiro e il dominio della mente.