Introduzione

Lo Yoga, pratica benefica per il corpo e la mente, è fortemente influenzato dalle fasi lunari, a determinate fasi, infatti, corrispondono tipologie di yoga. Si parla in questo caso di Yoga Lunare, che ha come base le due parole di Hatha, per raggiungere la totale armonia: Ha è il sole e Tha è la luna. Le Asana agiscono sul fisico, mentre il Pranayama e altre tecniche più esoteriche agiranno sul "corpo sottile". Durante i due giorni di Luna piena sarà sconsigliata una pratica molto fisica di Yoga, mentre è consigliata una pratica più meditativa e rilassante.