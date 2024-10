Winter arc: cos’è e come si pratica la sfida virale su TikTok?

Che cos’è il winter arc? Il winter arc è una sfida diventata virale su TikTok che consiste nel portare avanti un percorso di miglioramento personale, sia sul piano fisico sia sul piano psicologico, nel periodo compreso fra ottobre e dicembre. L'obiettivo è arrivare a sentirsi meglio sotto tutti i punti di vista. Chi accetta la challenge è invitato poi a postare sui social le attività cui ha deciso di dedicarsi per migliorarsi e i progressi ottenuti.

Cosa si deve fare durante il winter arc? Il winter arc non prevede uno schema rigido da seguire, ciascun individuo può scegliere quali attività praticare per accrescere la consapevolezza personale, stimolare la mente, aumentare il benessere e allenare il fisico. L'ideale sarebbe dedicarsi a un mix di pratiche diverse, in modo da attivare più parti di sé e ottenere un miglioramento più completo. L'importante è impostare una routine che si adatti ai propri ritmi, alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità orarie. Infatti, se lasciarsi vincere dalla pigrizia non è l'ideale, non lo è nemmeno esagerare nell'altro senso. Occorre trovare un equilibrio e fare in modo che le nuove attività non siano troppo fagocitanti, per esempio togliendo troppo spazio ai rapporti sociali e portando a un eccessivo isolamento.

Quali attività si possono fare? Meditazione

Journaling

Mindfulness

Scrittura creativa

Lettura

Camminata

Corsa

Allenamento con pesi e attrezzi

Corsi di fitness

Revisione dell'alimentazione

Migliore igiene del sonno

Corsi di crescita personale

Percorsi con un coach Quelle elencate sono alcune delle attività che si possono includere nella propria routine per migliorarsi sotto vari profili. In realtà, la scelta è molto più ampia e va fatta tenendo in considerazione anche le proprie preferenze.

Perché si svolge in autunno? Il periodo in cui cade il winter arc non è casuale: negli ultimi mesi dell'anno, infatti, in genere la maggior parte delle persone trascorre più tempo a casa riducendo gli impegni, complici le temperature più rigide, le giornate più corte e la stanchezza accumulata fino a quel momento. Questa sfida invita ad approfittare del maggior tempo libero a disposizione per impegnarsi in un percorso di miglioramento. Questo potrebbe anche aiutare a contrastare l'umore malinconico e la pigrizia che molti sperimentano con l'inizio della stagione fredda, fornendo la spinta necessaria per mantenersi attivi e motivati. Fra l'altro, tipicamente la fine dell'anno è la fase in cui ci si dedica alle riflessioni e analisi sulla propria esistenza e alla stesura dei buoni propositi. Molti individui sono dunque nel mood più indicato per impegnarsi in un cammino di crescita personale, rifocalizzandosi e lavorando per realizzare i propri desideri.