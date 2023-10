Wellness Pillow, il cuscino rivoluzionario per chi soffre di cervicale

Una giusta postura durante la notte è il presupposto necessario per evitare dolori cervicali e muscolari in genere. "Wellness Pillow" è il risultato di anni di studi medici. E' una soluzione rivoluzionaria per chi soffre di dolori cervicali. Il suo utilizzo permette sia di risolvere situazioni di dolore già avanzate, sia di prevenire l'insorgere di questo disturbo, purtroppo molto diffuso.

Daniele Lavarra, fondatore di Wellness Pillow Milano, condivide la sua passione per il sonno di alta qualità e l'importanza vitale che questo ha per la nostra salute e il nostro benessere.

Il cuscino Wellness Pillow è stato brevettato secondo le normative vigenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Ufficio dell'Unione Europea, per la sua forma ergonomica che aiuta a prevenire i dolori cervicali. E la sua unicità è stata riconosciuta dal Ministero della Salute che lo ha certificato come dispositivo medico di prima classe. Questo vuol dire che il cuscino Wellness Pillow Milano è stato sottoposto a rigorosi test di qualità e sicurezza e ha superato tutti i requisiti per essere utilizzato come dispositivo medico.



Trattandosi di un dispositivo medico di prima classe l'acquisto del cuscino dà diritto alla detrazione Irpef del 19%.

