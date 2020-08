Generalità Il warfarin è un principio attivo appartenente alla famiglia dei farmaci anticoagulanti. Più precisamente, si tratta di un antagonista della vitamina K che per svolgere la sua azione terapeutica deve essere somministrato per via orale. Shutterstock Warfarin - Struttura Chimica Il warfarin, infatti, si trova in medicinali formulati in forma di compresse. Il principio attivo, probabilmente, è meglio noto con il nome commerciale dell'unico medicinale che attualmente (Settembre 2020), nel nostro paese, lo contiene: il Coumadin®. Per essere acquistato, tale medicinale richiederebbe la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Warfarin: per cosa si usa? Il warfarin si utilizza per prevenire la formazione di coaguli nel sangue che possono determinare un blocco del flusso sanguigno con tutte le conseguenze del caso. Più nel dettaglio, il warfarin viene utilizzato per il trattamento e la prevenzione dei coaguli: Associati a fibrillazione atriale;

Associati a sostituzione delle valvole cardiache;

Nei polmoni;

Nelle gambe. Nei pazienti che hanno subito un infarto, invece, il warfarin è indicato per ridurre il rischio di un nuovo infarto, di ictus e per diminuire il rischio che i coaguli di sangue raggiungano gambe e polmoni.

Come Agisce Come Funziona il Warfarin e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il warfarin espleta la sua azione anticoagulante mediante l'inibizione della sintesi dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti, ossia i fattori II, VII, IX e X e le proteine anticoagulanti C ed S. Più nel dettaglio, si pensa che il warfarin faccia ciò inibendo la rigenerazione dell'epossido della vitamina K1. Il grado di depressione, tuttavia, dipende dal dosaggio somministrato.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Warfarin assumere Come accennato, il warfarin è disponibile in forma di compresse per uso orale. Le compresse vanno deglutite intere, indifferentemente lontano o vicino ai pasti, ma ogni giorno alla stessa ora. Il dosaggio verrà stabilito dal medico su base individuale per ciascun paziente. La posologia può variare nel tempo in funzione della risposta del paziente alla terapia stessa. Il medico stabilirà la giusta dose in funzione dei valori di tempo di protrombina (PT) e del rapporto internazionale normalizzato (INR). PT e INR verranno controllati periodicamente anche durante il trattamento con il warfarin. NOTA BENE Il warfarin ha un ristretto indice terapeutico. Questo significa che piccole variazioni della dose assunta possono determinare conseguenze anche gravissime: se eccessive possono causare sanguinamenti ed emorragie, se insufficienti possono permettere la formazione di pericolosi coaguli sanguigni. Per tale ragione, è indispensabile seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite dal medico.

Gravidanza e Allattamento Il Warfarin può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? A causa dei danni che può provocare al nascituro, l'uso del warfarin è controindicato nelle donne in gravidanza e nelle donne che sospettano di esserlo. Le controindicazioni all'uso del principio attivo valgono anche per le donne in età fertile che non utilizzano opportuni contraccettivi. Il warfarin non viene escreto nel latte materno e i neonati le cui madri assumono il principio attivo non hanno manifestato cambiamenti nel tempo di protrombina. Nonostante ciò, il principio attivo va comunque usato con cautela e sotto controllo medico dalle madri che allattano al seno. Queste ultime, inoltre, dovranno monitorare il figlio per individuare tempestivamente l'eventuale comparsa di lividi o sanguinamenti inaspettati.