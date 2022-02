Vulvodinia: Cos'è? Sintomi, Cause e Cura

Definizione di Vulvodinia Cos’è la Vulvodinia? La vulvodinia è una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l'accesso alla vagina. Il dolore vulvare cronico che contraddistingue il disturbo è associato tipicamente a forte bruciore, dispareunia (dolore durante i rapporti sessuali) e arrossamento; solo raramente, è accompagnato da altre lesioni osservabili macroscopicamente. Shutterstock Pur essendo una patologia di frequente riscontro (colpisce circa il 12-15% delle donne), la vulvodinia può essere diagnosticata tardivamente, oltre a non essere curata per anni, perché sottostimata (nota: è considerata una malattia "invisibile") e percepita come difficile d'affrontare. Non a caso, a lungo, la vulvodinia è stato classificata come "psicosomatica" o, addirittura, "psicogena": in realtà, questa interpretazione è obsoleta, poiché si tratta di una malattia con solide basi biologiche che ricadono nell'ambito ginecologico, che può essere gestita efficacemente con un adeguato protocollo terapeutico. Analisi del Termine Vulvodinia, vestibolite vulvare e vestibulodinia sono apparentemente sinonimi: nel linguaggio comune, talvolta, i tre termini sono usati indistintamente. In realtà, questi tre termini - riferiti a disturbi della zona vulvare - differiscono per sottili sfaccettature. Infatti: Vestibol ite vulvare indica una condizione infiammatoria, espressa dal suffisso -ITE (infiammazione).

vulvare indica una condizione infiammatoria, espressa dal suffisso -ITE (infiammazione). Vulvodinia e vestibulodinia, caratterizzate entrambe dal suffisso greco –DINIA (dolore), connotano condizioni patologiche in cui il dolore è patognomico. Più precisamente, la vestibulodinia fa riferimento ad un disturbo che rimane circoscritto in una data area (quella del vestibolo, cioè l'accesso all'area dei genitali esterni femminili compresa tra le piccole labbra, delimitata anteriormente dal clitoride, al quale seguono il meato dell'uretra e l'orifizio della vagina), mentre la vulvodinia è riferita, solitamente, ad un dolore vulvare generalizzato. La vulvodinia si distingue dalla vestibulodinia e dalla vestibolite anche per la sede più precisamente coinvolta: La vulvo dinia è il dolore vulvare;

dinia è il dolore vulvare; La vestibulodinia e la vestibolite delineano infiammazione e/o dolore che interessa il vestibolo. Anatomia: Cos'è e Dove si Trova la Vulva? La vulva è la regione che circonda l'accesso alla vagina e coincide con i genitali esterni femminili. Più precisamente, quest'organo comprende le seguenti strutture: Monte del pube : rilievo di cute e di sottostante tessuto adiposo localizzato centralmente nella regione pelvica.

: rilievo di cute e di sottostante tessuto adiposo localizzato centralmente nella regione pelvica. Grandi e piccole labbra : gruppo di pliche esterne ed interne che circondano l'orifizio esterno della vagina.

: gruppo di pliche esterne ed interne che circondano l'orifizio esterno della vagina. Vestibolo vaginale : area racchiusa dalle piccole labbra che conduce al meato della vagina e dell'uretra.

: area racchiusa dalle piccole labbra che conduce al meato della vagina e dell'uretra. Clitoride : piccolo organo erettile situato di fronte al vestibolo.

: piccolo organo erettile situato di fronte al vestibolo. Ghiandole di Bartolini: coppia di piccole ghiandole che secernono un fluido lubrificante che facilita la penetrazione del pene nella vagina durante i rapporti sessuali. Nel complesso vulvare si trovano, inoltre, l'imene e l'orifizio esterno dell'uretra.

Cause della Vulvodinia La vulvodinia riconosce un'eziologia complessa e multifattoriale, non ancora ben compresa nella progressione fisiopatologica: spesso, le numerose cause interagiscono fra di loro, soprattutto quando il disturbo persiste nel tempo e non viene adeguatamente trattato. Perché viene la Vulvodinia? All'origine del dolore vulvare cronico vi è spesso un'iperattività dei mastociti, cellule del sistema immunitario che inducono uno stato infiammatorio prolungato. Al disturbo possono concorrere anche: Ipercontrattilità della muscolatura che circonda la zona vulvare e perianale;

Iperstimolazione delle terminazioni nervose deputate alla percezione del dolore;

Infezioni vaginali e vescicali croniche o recidivanti;

Lesioni del nervo pudendo dovute al parto o a traumi. Iperstimolazione del sistema del dolore L'eccessiva sensibilità agli stimoli algici correlata alla vulvodinia riconosce cause periferiche (per la proliferazione delle terminazioni nervose) o centrali (secondarie all'abbassamento della soglia del dolore). Ciò si traduce in iperalgesia (risposta dolorosa amplificata e/o esageratamente prolungata ad un modesto stimolo doloroso) e/o allodinia (cioè l'evocazione di dolore da parte di uno stimolo comunemente non dolorifico o, addirittura, non esistente). Ipertono del pavimento pelvico La vulvodinia può essere favorita da una reazione difensiva della zona vaginale che provoca uno spasmo muscolare permanente. Il restringimento riflesso della vagina può essere pregressa alla vulvodinia (come succede nei casi di vaginismo) o può essere determinata dalla dispareunia che la donna prova durante un rapporto sessuale di qualsiasi causa. Questa contrazione può diventare essa stessa motivo di dolore. Iperattività del mastocita La vulvodinia può essere indotta dall'iperattivazione di alcune cellule deputate normalmente alla difesa (mastociti); questa reazione è causata da un'esposizione prolungata e/o elevata ad un fattore infettivo o irritativo, responsabile di una risposta immunitaria locale eccessiva. I mastociti non producono solamente le sostanze flogistiche responsabili di eritema ed irritazione, ma sono responsabili anche dell'attivazione del nerve growth factor (NGF, fattore di crescita nervoso) che promuove la proliferazione delle terminazioni deputate alla percezione del dolore. L'iperattivazione mastocitaria può essere favorita da: Infiammazioni ripetute da agenti infettivi, come la Candida, la Gardnerella o l'Escherichia coli (proveniente dall'intestino);

Microtraumi della vulva dovuti a rapporti sessuali in condizioni di scarsa o assente lubrificazione. A sua volta, la secchezza può dipendere da uno scarso desiderio o da una ridotta eccitazione, dalla carenza di estrogeni o dal dolore durante la penetrazione;

Stili di vita inappropriati, come l'uso di saponi aggressivi nelle zone intime e l'abitudine ad indossare abiti aderenti realizzati con tessuti sintetici, che possono amplificare l'infiammazione locale. Fattori predisponenti e/o aggravanti Shutterstock La vulvodinia può essere aggravata dalla contemporanea presenza di disturbi urinari e ginecologici, specialmente di tipo infiammatorio (es. cistiti ricorrenti), che possono accompagnarsi all'ipertono muscolare. Tra i fattori che aggravano o mantengono le manifestazioni tipiche della vulvodinia rientrano anche: Microtraumi associati alla secchezza vaginale;

Uso di prodotti per l'igiene non appropriati;

Disordini immunitari (allergie, lichen scleroso, eczema ecc.);

Neuropatie;

Fattori psicosessuali o relazionali.

Classificazione Data la complessità del fenomeno, la vulvodinia viene generalmente classificata in base alla caratterizzazione dei sintomi ed in base alla localizzazione del disturbo.

Focalizzando l'attenzione sulla sintomatologia, si parla di: Vulvodinia provocata , quando i sintomi avvertiti sono dovuti a penetrazione vaginale, sfregamento oppure anche al solo contatto.

, quando i sintomi avvertiti sono dovuti a penetrazione vaginale, sfregamento oppure anche al solo contatto. Vulvodinia spontanea, quando la donna avverte costantemente dolore o fastidio, anche in assenza di stimolazione. In base alla localizzazione del dolore, si distingue: Vulvodinia generalizzata : il disturbo interessa l'area vulvare, il perineo e la zona perianal);

: il disturbo interessa l'area vulvare, il perineo e la zona perianal); Vulvodinia localizzata: il target del dolore può essere è percettibile solo in precise zone, come vestibolo (vestibulodinia) e/o clitoride (clitoridodinia). Possono esistere anche forme miste di vulvodinia, in cui si accompagnano più sintomi. La vulvodinia disestetica o essenziale rappresenta la forma più frequente di vulvodinia nel periodo post menopausa, accompagnata da un dolore che si estende al retto ed alla zona uretrale, oltre che vulvare.

Sintomi Sintomi Vulvodinia: Come si Manifesta? I sintomi principali della vulvodinia sono tre: Ipersensibilizzazione del tessuto vestibolare: correla al dolore spontaneo e/o fastidio al contatto del vestibolo vaginale;

correla al dolore spontaneo e/o fastidio al contatto del vestibolo vaginale; Manifestazione eritematosa a livello vulvare e/o vestibolare : il rossore può essere di grado variabile, ma è sempre localizzato in punti vestibolari molto specifici. All'osservazione con uno specchio, è possibile notare un eritema più intenso a livello dei tessuti nella regione della vulva dalla base del clitoride al bordo mediale delle labbra, fino all'ingresso della vagina;

: il rossore può essere di grado variabile, ma è sempre localizzato in punti vestibolari molto specifici. All'osservazione con uno specchio, è possibile notare un eritema più intenso a livello dei tessuti nella regione della vulva dalla base del clitoride al bordo mediale delle labbra, fino all'ingresso della vagina; Dolore durante rapporti sessuali: nella vulvodinia, la pressione introitale, la penetrazione dell'orifizio vaginale ed il contenimento del pene durante il coito provoca, in genere, una dispaurenia immediata; in genere, il dolore si interrompe quando il movimento penieno del partner sessuale si ferma e riprende con la prosecuzione del coito. A questa sintomatologia, sono talvolta associati anche altri segni che completano la sindrome: Bruciore;

Sensazione di abrasione/irritazione ;

; Sensazione tipica di "punture di spillo" ;

; Secchezza ;

; Gonfiore della vulva. Nella vulvodinia, NON è presente prurito. Le manifestazioni cliniche possono essere esacerbate da tutte quelle situazioni che esercitano una pressione sull'area vulvare, come andare in bicicletta o inserire un tampone vaginale. Se non viene diagnosticata in tempo e trattata adeguatamente, il dolore vulvare spontaneo o provocato diventa persistente e si mantiene cronicizzando. In tal caso, la problematica persiste anche indipendentemente dal rapporto sessuale o da altri fattori scatenanti, e può diventare invalidante a livello di vita quotidiana. Disturbi associati alla Vulvodinia Shutterstock La vulvodinia può associarsi a: Sintomi vescicali, come la disuria (in assenza di segni di laboratorio relativi ad un'infezione urinaria), cistite post-coitale e cistite interstiziale;

Endometriosi;

Sindrome del colon irritabile;

Fibromialgia

Cefalea. In ambito sessuale, dalla dispareunia che si manifesta nella vulvodinia possono dipendere: Perdita di desiderio;

Secchezza vaginale;

Difficoltà orgasmiche;

Insoddisfazione sessuale.