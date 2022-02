Vitiligine: Cos'è, Come Inizia e Come si Cura

La diagnosi di vitiligine viene posta con l'esame obiettivo; la depigmentazione della cute si accentua se illuminata con luce blu della lampada di Wood. Il trattamento di prima linea è costituito da corticosteroidi topici. Possono essere usati anche inibitori topici della calcineurina (es. tacrolimus e pimecrolimus), particolarmente utili per trattare zone della cute come viso e inguine. Le lesioni piccole possono essere mascherate con il trucco . Per migliorare la vitiligine, inoltre, è possibile sottoporsi a fototerapia , laser o trapianto di melanociti.

Le cause alla base della vitiligine non sono ancora state definite, ma, nelle aree colpite, si verifica un blocco funzionale dei melanociti. Di norma, queste cellule permettono alla pelle di assorbire l'energia necessaria per produrre la melanina. Pertanto, i meccanismi patogenetici finora proposti comprendono: l' attacco autoimmune dei melanociti che smetterebbero di produrre melanina; una ridotta sopravvivenza di queste cellule della pelle o un loro deficit primario . La vitiligine può avere carattere familiare (la malattia tende a ripresentarsi all'interno della stessa famiglia) e acquisito. Occasionalmente, questo disordine della pigmentazione si sviluppa dopo un traumatismo o una lesione fisica diretta alla cute ( fenomeno di Koebner ).

La vitiligine non è una malattia contagiosa , quindi non si trasmette neppure in seguito ad un contatto molto stretto con chi ne è colpito.

La vitiligine è una malattia della pelle cronica, in cui i melanociti, cellule addette alla produzione di melanina , subiscono un'alterazione e non sono più in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Per questo motivo, la pelle di un soggetto affetto da vitiligine si caratterizza per la presenza di chiazze bianche di dimensioni variabili, ben demarcate e spesso simmetriche, diffuse in tutto il corpo o circoscritte in alcune aree.

Classificazione

In base al tipo di classificazione internazionale più recente, la vitiligine si può manifestare in tre forme, che differiscono per la disposizione delle chiazze: vitiligine bilaterale e vitiligine segmentale. La distinzione tra le due forme è netta poiché l'origine, il decorso e le patologie ad esse correlate, sono molto diverse.

Vitiligine non segmentale o bilaterale

La vitiligine non segmentale o bilaterale rappresenta la condizione maggiormente diffusa, considerando che si presenta nel 90% dei soggetti colpiti da vitiligine. L'appellativo "bilaterale" è stato attribuito perché le macchie bianche, tipiche del disturbo, sono distribuite in modo simmetrico in entrambe le metà del corpo, il che significa, per esempio, che se la vitiligine si manifesta nella mano destra, anche la mano sinistra sarà colpita, così come le ginocchia, le gambe ecc. Questo tipo di vitiligine è caratterizzata per la comparsa di leucotrichia tardiva e per avere un'evoluzione imprevedibile.

Inoltre, nella vitiligine bilaterale si classificano altre sotto-categorie, in base alla localizzazione delle macchie acromiche:

Vitiligine generalizzata (oltre il 70% del corpo è maculato a chiazze prive di melanina);

(oltre il 70% del corpo è maculato a chiazze prive di melanina); Vitiligine acrofacciale (le macchie si presentano solo su mani, piedi e viso);

(le macchie si presentano solo su mani, piedi e viso); Vitiligine focale (pochissime macchioline sparse, ma permanenti);

(pochissime macchioline sparse, ma permanenti); Vitiligine mucosale.

Vitiligine segmentale

La vitiligine segmentale rappresenta la forma meno frequente (5-16% dei casi). In questo caso, le macchie bianche sono asimmetriche e sono presenti solamente in una metà del corpo. La vitiligine segmentale ha un esordio molto precoce, manifestandosi soprattutto negli infanti; in un breve periodo, di circa due anni, le macchie acromiche progrediscono, per poi stabilizzarsi. In questa forma di vitiligine, la leucotrichia non è tardiva, ma si manifesta nel giro di breve tempo. È una manifestazione che differisce dalla comune vitiligine, poiché l'influenza genetica e lo stress non costituiscono le cause scatenanti: alcuni studiosi ritengono che, considerata la strana disposizione "a percorso" delle macchioline, il decorso dei nervi sottocutanei potrebbe in qualche modo favorire la vitiligine segmentale, ma si dovranno attendere studi futuri più approfonditi per far luce sull'eziologia del disturbo.

Vitiligine mista

La vitiligine mista è una forma che si caratterizza per un esordio di tipo segmentale che, in seguito, si evolve verso la forma non segmentale o bilaterale.