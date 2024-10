Quali sono le vitamine che fanno bene agli occhi?

Gli occhi , come tutti gli altri organi, traggono beneficio anche dagli alimenti e dalle vitamine in essi contenute.

È opportuno ricordare, comunque, che le carenze di vitamina A sono improbabili, considerando che la natura offre una nutrita schiera di alimenti ricchi di questa vitamina: oltre alle carote, anche zucca , latte , uova , fegato e cibi animali in genere, sono fonti di vitamina A . Per esempio, è sufficiente mezza carota per soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina A per l'organismo.

Ecco spiegato il motivo per cui questa importantissima vitamina rappresenta l'ingrediente indispensabile per la salute degli occhi.

Vitamina B2 e vitamina C

Anche la vitamina B2 è strettamente collegata al buon funzionamento della vista e al mantenimento della salute degli occhi: la sua carenza, infatti, potrebbe provocare bruciore, sensibilità alla luce, prurito, lacrimazione, fino alla paralisi dei muscoli oculari. Questa vitamina si trova nel fegato, nei cereali, nel lievito e nelle uova.

Anche la vitamina C riveste un ruolo essenziale per la salute degli occhi. Essendo l'antiossidante per eccellenza, insieme alla vitamina E, l'acido ascorbico protegge l'organismo dall'attacco dei radicali liberi. Per questo motivo la vitamina C potrebbe essere un valido aiuto nella prevenzione di alcune patologie degenerative oculari.

La vitamina C è utile nel trattamento del glaucoma e potrebbe contrastare la progressiva perdita della vista, evitando "l'indurimento" dell'occhio. E' utilizzata anche nella prevenzione delle ulcere corneali ed è utile nell'eliminazione delle infezioni. La vitamina C è onnipresente nei vegetali, in particolare si trova nel limone, negli agrumi in generale, nei vegetali a foglia larga, nelle fragole, nei peperoni, nei pomodori e nei cavolfiori.