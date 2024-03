Vitamine per capelli più belli: quali sono e dove trovarle

Purtroppo gli attuali studi non assecondano per niente queste promesse: in effetti, anche secondo la logica, come potrebbe un "semplice" mix vitaminico , per quanto sofisticato, far spuntare una chioma folta in una testa completamente calva?

Integratori vitaminici per capelli più belli: quali sono?

Quali sono le vitamine più importanti per i capelli?

Salute e bellezza del capello: vitamine utili

La vitamina A vanta proprietà benefiche per il capello, perché lo nutre ed aiuta a prevenirne l'invecchiamento. Questa vitamina, inoltre, rafforza il sistema immunitario. Una carenza di vitamina A può provocare forfora e capelli secchi, conseguenza di un ispessimento del cuoio capelluto e di accumulo di sudore superficiale. Carote, cavoli, zucche, broccoli sono preziosa fonte di questa vitamina.

Le vitamine del gruppo B, in generale, aiutano a mantenere i capelli in buone condizioni di salute. Una carenza grave di Vitamina B comporta capelli grassi, forfora, capelli spenti e calvizie; fonti di vitamina B sono i fagioli, le uova, le verdure in genere, i cereali integrali e le alghe. Considerando che in una situazione di grave ipovitaminosi B si può presentare calvizie, una dieta ricca di vitamina B non comporta certo il fenomeno contrario, perché il fattore eziologico principale della caduta dei capelli non è certo la carenza vitaminica (vedi alopecia androgenetica).

Tra le vitamine del gruppo B si ricordano:

vitamina B1: vanta un potere energizzante del cuoio capelluto;

vitamina B2 e B5: danno lucentezza ai capelli sfibrati e sono usate contro le doppie punte;

vitamina B3 (o vitamina PP): agisce con proprietà ristrutturante sulla capigliatura;

vitamina B12: ossigena il bulbo pilifero a vantaggio di una crescita sana del capello.

La vitamina C favorisce la circolazione del sangue al cuoio capelluto e ai follicoli: per questo motivo potrebbe accelerare la ricrescita dei capelli. É onnipresente nella frutta e nella verdura, in particolare in limoni, arance e carote.

Poiché a carenza di vitamina D è legata ad alcune forme di alopecia, si ipotizza che questo nutriente possa essere implicato primariamente nella salute del folicolo e possa incidere sulla nascita/crescita dei capelli.

La vitamina E è un potente antiossidante che aumenta l'assorbimento di ossigeno nelle cellule del corpo: sembra proprio che una buona circolazione a livello del cuoio capelluto sia fondamentale per impedire la perdita di colore e lucentezza dei capelli. La sua azione antiossidante serve per garantire la salubrità generale dei capelli. Si trova soprattutto negli oli vegetali, nel germe di grano, nelle mandorle, nelle nocciole, nelle arachidi e nelle noci.

Anche la vitamina H sembra essere d'interesse tricologico: stimola infatti la crescita del capello. Si può trovare nelle uova, nel pollo, negli spinaci e nelle arachidi.

Nonostante sia vero che la scienza sta facendo dei veri e propri passi da gigante in moltissimi ambiti, purtroppo in campo tricologico non si è ancora trovata una ricetta perfetta per far ricrescere i capelli in una testa calva o per risolvere definitivamente il problema dei capelli fragili. Considerando poi che il parrucchino non è molto apprezzato, né tanto meno accettato da chi soffre di questi disturbi, per il momento la soluzione resta una sola: accettare se stessi.

