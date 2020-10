Vitamine Antiossidanti: Quali Sono?

Sostanza Antiossidante Per "antiossidanti" s'intende quella categoria di sostanze chimiche in grado di bloccare l'azione dei radicali liberi, responsabili - se prodotti in eccesso e non adeguatamente controbilanciati - dell'ossidazione cellulare, quindi dell'invecchiamento e di alcune patologie. Vitamina A, vitamina C e vitamina E rivestono il ruolo dei tre dei più potenti antiossidanti vitaminici presenti in natura.

Radicali Liberi Facciamo però un passo indietro per capire perché i radicali liberi sono così pericolosi. I radicali liberi sono molecole alle quali manca un elettrone per raggiungere la stabilità: di conseguenza, i radicali attaccano le molecole sane per derubarle di un elettrone, innescando una reazione a catena pericolosa, una sorta di bomba chimica che crea stress ossidativo e pone le basi per l'invecchiamento cellulare e, talvolta, per certe forme patologiche.

Vitamine A, C ed E Dunque, il complesso vitaminico A-C-E è noto per le sue proprietà antiradicaliche, tant'è che alcuni azzardano ad usare il termine "miracoloso" per far capire gli effetti che si possono ottenere da queste vitamine. D'altro canto, la maggior parte degli studiosi non ritiene che un'integrazione vitaminica a scopo antiossidante possa contrastare effettivamente l'insorgere di alcune patologie, a patto che l'alimentazione sia completa ed equilibrata e l'individuo sano. Varie ricerche si sono focalizzate sull'interazione tra vitamine antiossidanti e malattie cardiovascolari, ma a tal proposito non è stato ancora del tutto dimostrato che un'integrazione vitaminica prevenga effettivamente questi disturbi. Nonostante ciò, una buona fetta della popolazione Americana assume regolarmente integratori alimentari a base di vitamina A, C ed E. Secondo l'American Heart Association, sarebbe buona abitudine seguire una dieta corretta, ricca di frutta, verdura e cibi integrali, per assicurare all'organismo una giusta quantità di vitamine, antiossidanti in particolare: se si considerano, però, gli ammalati, sarebbe più opportuno consigliare un'integrazione di antiossidanti, poiché le loro difese immunitarie in quel momento sono deboli. Il compito di pronunciarsi sull'effettività utilità di un'integrazione vitaminica in queste circostanze spetta - a maggior ragione - esclusivamente al medico.

Vitamina C La vitamina C è solubile nell'acqua (vitamina idrosolubile) e si trova abbondantemente negli agrumi, nelle fragole, nel kiwi, nel cavolfiore, nel prezzemolo e nei peperoni. La vitamina C, o acido ascorbico, gode della fama di essere una tra gli antiossidanti più potenti in natura: l'organismo non ha la capacità di sintetizzare questa vitamina, di conseguenza dev'essere assunta con la dieta. La vitamina C funziona da sistema redox, poiché riesce a ridursi da acido ascorbico ad acido deidroascorbico e viceversa. Inoltre, interessa svariati processi cellulari, quali il metabolismo del collagene e la sintesi di neurotrasmettitori, stimola l'attività degli anticorpi, rende inattive alcune tossine e rallenta l'idrolisi del colesterolo.