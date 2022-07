I Sex Toys sono sempre più utilizzati dalle persone, che li scelgono sia per provare piacere da sole sia con un o una partner. Secondo una ricerca oltre il 50% di chi li usa durante i rapporti di coppia sostiene che siano strumenti di grande aiuto per raggiungere l'orgasmo, mentre chi non li introduce nella propria sfera erotica con il o la partner spesso è frenato dal non sapere come approcciarsi alla materia e fare la scelta giusta per le proprie esigenze. I vibratori, infatti, sono tantissimi e tutti con caratteristiche differenti. Ecco alcune tipologie e come usarli in camera da letto.

Vibratore a doppia stimolazione I vibratori a doppia stimolazione consentono contemporaneamente la stimolazione vaginale e del clitoride, o in alcuni casi la stimolazione anale e del perineo. Spesso vengono chiamati conigli perché il modello più celebre di questa tipologia è il popolarissimo Rabbit Habbit, uno stimolatore del punto G vibrante e rotante con le orecchie di un coniglietto che solleticano il clitoride. Esistono tuttavia anche modelli senza orecchie.

Plug anale I plug anale vibranti forniscono un piacere quasi universale perché possono essere usati da tutti e in molteplici modalità. Possono ad esempio essere inseriti nell'ano durante un rapporto con penetrazione tradizionale pene-vagina, così da garantire una doppia stimolazione, oppure allo stesso modo ma durante il sesso orale. I plug anali vibranti possono anche essere usati per preparare il corpo al sesso anale. I modelli tra i quali scegliere sono differenti. Alcuni, dalla curva solitamente acuta, sono progettati specificamente per stimolare la prostata o il punto G, mentre altri hanno una forma più bulbosa. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma scelta, per divertirsi con questi strumenti in sicurezza e senza correre il rischio di provare dolore è importante ricordarsi di usare sempre il lubrificante.