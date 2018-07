Quali sono le Cure e i Trattamenti Contro la Vestibolite Nasale?

Trattandosi di una patologia scatenata da un'infezione batterica, la cura della vestibolite nasale prevede la somministrazione di farmaci antibiotici per via topica.

Nel dettaglio, per il trattamento della patologia in questione, esistono specifici unguenti adatti all'applicazione intranasale a base del principio attivo mupirocina (Bactroban Nasale®). Il farmaco deve essere applicato all'interno del naso due volte al dì per almeno 5 giorni. Ad ogni modo, il trattamento complessivo non dovrebbe superare i dieci giorni.

Per attenuare il fastidio indotto dai sintomi della vestibolite nasale e per ammorbidire le croste che si formano, invece, potrebbe rivelarsi utile effettuare degli impacchi caldo umidi della durata di 10-15 minuti, dalle due alle tre volte al giorno. In qualsiasi caso, è sempre bene chiedere consiglio al medico.

Cura e Trattamento delle Complicazioni

Le complicazioni cui la vestibolite nasale può dare origine, invece, richiedono trattamenti più intensi. In particolare, la cellulite infettiva richiede solitamente la somministrazione di farmaci antibiotici per via orale ed eventualmente di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per il trattamento sintomatico del dolore; mentre la trombosi del seno cavernoso richiede la somministrazione di alte dosi di antibiotici per via endovenosa ed eventualmente la somministrazione di farmaci corticosteroidi.