Verruche Genitali: Cosa sono? Sintomi, Contagio e Cura

Le verruche genitali possono essere isolate o confluenti e, normalmente, non sono dolorose, ma fastidiose, in quanto possono provocare prurito intenso , bruciore e sanguinamenti .

Cause

Quali Sono le Cause delle Verruche Genitali?

Le verruche genitali sono causate da alcuni genotipi del virus del papilloma umano, tra cui HPV 6 e 11, a basso rischio oncogeno. Ciò significa che, nonostante l'agente eziologico sia un HPV, i sottotipi responsabili delle verruche genitali raramente dimostrano una potenziale evoluzione in senso neoplastico.

Verruche Genitali: Dopo Quanto dall’Infezione si manifestano?

Il periodo di incubazione è normalmente compreso tra uno e sei mesi, al termine dei quali le verruche genitali fanno il loro esordio. Nella maggior parte dei casi, l'infezione si esaurisce in breve tempo; altre volte, HPV rimane a lungo nelle cellule.

Occorre segnalare che alcuni individui non contraggono l'infezione genitale da papilloma virus umano, probabilmente per merito di un sistema immunitario altamente efficace. Le probabilità di trasmissione delle verruche genitali da un partner infetto ad uno non infetto non si conoscono con certezza, così come non è nota la durata della contagiosità.

Verruche Genitali: Fattori di Rischio

I fattori che possono favorire l'insorgenza delle verruche genitali comprendono:

Deficit immunitari : nonostante non prediligano particolari categorie di persone, l' immunodepressione e la concomitante presenza di altre patologie in grado di debilitare il sistema immunitario possono aumentare il rischio di contrarre le verruche genitali;

: nonostante non prediligano particolari categorie di persone, l' e la in grado di debilitare il sistema immunitario possono aumentare il rischio di contrarre le verruche genitali; Uso di cortisonici , specialmente locali;

, specialmente locali; Gravidanze: queste lesioni possono raggiungere dimensioni considerevoli durante la gestazione.

Considerato che le verruche genitali sono particolarmente contagiose, un'attenzione particolare andrebbe rivolta alla prevenzione igienica. Le creste di gallo si diffondono più facilmente in condizioni di umidità elevata e sono più frequenti in caso di aumento delle perdite vaginali, come nel caso della candidosi vaginale.

Essendo la trasmissione prevalentemente sessuale, importanti fattori di rischio sono:

Numero di partners sessuali : la promiscuità aumenta il rischio di contrarre le verruche genitali. Va segnalato, poi, che molti soggetti sono contagiosi anche senza saperlo, in quanto portatori del virus o affetti da una forma asintomatica della malattia;

: la promiscuità aumenta il rischio di contrarre le verruche genitali. Va segnalato, poi, che molti soggetti sono contagiosi anche senza saperlo, in quanto portatori del virus o affetti da una forma asintomatica della malattia; Mancato utilizzo del profilattico durante i rapporti (nota: nonostante le regole del sesso sicuro siano sempre valide, l'efficacia del preservativo non è assoluta, in quanto le verruche genitali si possono contrarre anche tramite il contatto di aree non coperte dal dispositivo).