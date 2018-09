Venlafaxina: Cos'è? Come Agisce? Indicazioni, Posologia, Effetti Collaterali e Controindicazioni

Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione della Venlafaxina

La venlafaxina può provocare effetti collaterali esattamente come qualsiasi altro farmaco. Tuttavia, tali effetti non si manifestano in egual modo e misura in tutti gli individui. Difatti, non tutti i pazienti manifestano effetti indesiderati o li manifestano allo stesso modo, poiché ciascuna persona risponde in maniera differente alla somministrazione del farmaco.

Ad ogni modo, di seguito sono elencati i principali effetti collaterali che possono verificarsi durante la terapia a base di venlafaxina (per ottenere informazioni più dettagliate, si consiglia la lettura del foglietto illustrativo della specialità medicinale prescritta dal medico).

Disturbi psichiatrici

Gli effetti collaterali che la venlafaxina può causare a livello psichico sono molteplici e consistono in:

Confusione;

Depersonalizzazione;

Nervosismo;

Insonnia;

Riduzione della libido e anorgasmia;

Allucinazioni e derealizzazione;

Mania.

In alcuni casi, inoltre, potrebbero manifestarsi anche ideazioni sucide e aggressività.

Disturbi del sistema nervoso

La terapia con venlafaxina può altresì portare alla comparsa di disturbi a carico del sistema nervoso, quali:

Disturbi cardiovascolari

Il trattamento con venlafaxina può causare la comparsa di palpitazioni, tachicardia, vasodilatazione, ipotensione e ipotensione ortostatica.

Disturbi oculari

La terapia con venlafaxina può causare diversi problemi anche a livello oculare, dando origine ad effetti collaterali come visione offuscata, disturbi dell'accomodazione e midriasi. In rari casi, il principio attivo potrebbe anche favorire la comparsa di glaucoma ad angolo chiuso.

Disturbi gastrointestinali

Durante il trattamento con venlafaxina potrebbero manifestarsi i seguenti effetti collaterali a carico dell'apparato digerente:

Disturbi del tratto urinario

La terapia a base di venlafaxina potrebbe causare la comparsa di disuria ed incontinenza o ritenzione urinaria.

Altri effetti collaterali

Altri effetti collaterali che potrebbero manifestarsi in caso di trattamento con venlafaxina consistono in:

Come molti inibitori del reuptake di serotonina, la venlafaxina può potenzialmente dare origine a sindrome serotoninergica o avvelenamento da serotonina. Il rischio di sviluppare tale sindrome - caratterizzata da un eccesso di attività serotoninergica a livello centrale - aumenta se il principio attivo in questione viene somministrato in associazione ad altri farmaci in grado di potenziare il segnale della serotonina.

La sindrome serotoninergica può manifestarsi in forma lieve, moderata o grave e i sintomi che la caratterizzano, di solito, compaiono molto rapidamente.

Per quanto riguarda la forma lieve, il paziente può manifestare:

Nel caso dell'intossicazione moderata, invece, possono manifestarsi:

Accentuazione dei rumori intestinali (borborigmi);

Diarrea;

Ipertensione arteriosa;

Febbre.

Infine, quando la sindrome si manifesta in forma grave, si assiste ad un marcato aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Il paziente può anche entrare in uno stato di shock con temperature corporee che superano i 40°C. Inoltre, possono verificarsi rabdomiolisi (rottura delle cellule del muscolo scheletrico e loro rilascio nel circolo ematico), convulsioni e insufficienza renale.

Sintomi da Astinenza

L'interruzione della terapia a base di venlafaxina, soprattutto se brusca, può portare alla comparsa di sintomi da astinenza che consistono in:

Generalmente, questi sintomi si presentano in forma lieve e sono autolimitanti, ma in alcuni pazienti possono manifestarsi anche in forma severa.

Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio da venlafaxina è possibile andare incontro a vomito, tachicardia o bradicardia, ipotensione, convulsioni e alterazioni dello stato di coscienza. Nei casi più gravi, può sopraggiungere anche la morte.

Pertanto, in caso di ingestione di dosi eccessive di venlafaxina, è necessario contattare subito i soccorsi sanitari, oppure recarsi nel più vicino pronto soccorso portando con sé la confezione del medicinale.