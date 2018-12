Lo sapevi che…

La vedevo nera, come del resto qualsiasi altro ragno, usa il suo veleno per immobilizzare e uccidere le prede di cui si ciberà. Dal momento che l'essere umano non è visto dal ragno come una preda, il morso all'uomo viene dato solo per difesa. Difatti, non è insolito che la vedova nera morda "a secco", ossia senza inoculare veleno o comunque inoculandone una quantità tale da non essere in grado di provocare conseguenze eccessivamente gravi.

A questo proposito, tuttavia, è bene precisare che i bambini, gli anziani e gli adulti debilitati, sono esposti a un maggior rischio di sviluppare sintomi gravi anche quando il ragno inocula piccole quantità di veleno.