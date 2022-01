Vaselina: Cos'è e A Cosa Serve

La vaselina non deve essere confusa con la paraffina liquida, conosciuta anche come olio di vaselina. Difatti, si tratta di prodotti chimicamente diversi e con caratteristiche differenti, benché siano entrambi derivati del petrolio.

La vaselina è il gel di petrolio per antonomasia: a tal proposito, si segnala che il termine viene utilizzato - seppur impropriamente - per indicare tutta la categoria dei petrolati.

Tra gli idrocarburi paraffinici, la vaselina (anche nota come "petrolato") riveste sicuramente un ruolo basilare: ottenuta dai residui della distillazione del petrolio, la vaselina rappresenta un ingrediente particolarmente sfruttato nella sfera cosmetica e in ambito farmaceutico come eccipiente di pomate, creme ed unguenti .

Essendo un derivato dal petrolio, è facilmente comprensibile come la vaselina sia insolubile in acqua e solubile, invece, in solventi quali benzene , cloroformio e idrocarburi aromatici in generale.

La vaselina fonde a temperature comprese fra i 40 e i 45°C circa. Il composto idrocarburico non si ossida al contatto con l'aria ed è chimicamente inerte, per questo è molto apprezzato in campo cosmetico e farmaceutico.

Commercialmente parlando, le differenti tipologie di vaselina possono distninguersi in funzione della zona di provenienza o in funzione del colore. In base a quest'ultima classificazione, è possibile distinguere:

Utilizzi

Come accennato, la vaselina trova largo impiego nell'industria cosmetica e farmaceutica, ma non solo, poiché sono molti altri gli utilizzi casalinghi e non di questa sostanza.

Di seguito, i principali usi di questa sostanza verranno brevemente illustrati.

Uso medico-farmaceutico

In ambito farmaceutico la vaselina viene largamente utilizzata come eccipiente dall'azione emolliente e lubrificante per la preparazione di creme, pomate e unguenti. Un tipico esempio di utilizzo della vaselina in campo farmaceutico è dato dalla preparazione galenica di unguenti a base di acido salicilico (vaselina salicilica) dall'azione cheratolitica ed antimicotica.

La vaselina bianca rientra anche enlal composizione di farmaci ad uso oculare in associazione alla paraffina liquida. Tali farmaci sono indicati in presenza di stati di secchezza oculare.

Infine, si segnala che in passato la vaselina veniva impiegata anche come lassativo emolliente, ma attualmente tale impiego è caduto in disuso a favore di farmaci più efficaci e meno problematici.

Uso Cosmetico

Viste le sue proprietà emollienti, la vaselina è molto utilizzata anche in ambito cosmetico (nomenclatura INCI: Petrolatum), dove trova impiego nella formulazione di una grande varietà di prodotti, quali:

Spalmata sulla pelle, la vaselina crea una sorta di pellicola protettiva (film occlusivo), in grado di diminuire la perdita di acqua trans-epidermica. Il film occlusivo che si viene così a creare è anche in grado di proteggere (seppur in maniera limitata) la pelle dall'aggressione di agenti esterni potenzialmente irritanti.

Lo sapevi che... Un tempo, la vaselina veniva utilizzata anche come lubrificante per preservativi: attualmente, l'utilizzo della vaselina a questo scopo è andato in disuso, poiché reagisce con il lattice del profilattico, deteriorandolo.

Altri Usi

Gli usi della vaselina - soprattutto nel vasto mondo del fai da te - sono davvero molti, alcuni dei quali si potrebbero definire alquanto discutibili. A questo proposito, si segnala che i rimedi fai da te - soprattutto quando messi in pratica nel tentaivo di trattare patologie - andrebbero evitati, poiché in questi casi il consulto del medico risulta fondamentale . Lo stesso dicasi per gli utilizzi della vaselina al di fuori delle normali indicazioni, generalmente riportate sulla confezione dello stesso prodotto.

In commercio, infatti, è possibile reperire la vaselina bianca pura per uso cosmetico che, solitamente, trova impiego nel "trattamento" di pelli secche e screpolate, oppure come rimedio protettivo e anti-attrito da applicare nelle zone di pelle soggette ad uno sfregamento continuo.

Ricordiamo, inoltre, che la vaselina può essere utilizzata al termine dell'esecuzione di un tatuaggio direttamente sull'area interessata, sia in virtù delle sue proprietà emollienti, sia in virtù della sua capacità di creare un film protettivo in corrispondenza dello stesso tatuaggio. La formazione del film occlusivo è molto utile per proteggere la pelle (già irritata e infiammata) dagli insulti esterni. In realtà, ormai l'uso della vaselina in quest'ambito sta cadendo sempre più in disuso e un numero crescente di tatuatori preferisce consigliare ai propri clienti l'applicazione di altri prodotti, quali, ad esempio, le paste lenitive che vengono impiegate per il cambio del pannolino. Tali paste - oltre ad esercitare un'azione protettiva sulla pelle - sono dotate di proprietà lenitive, idratanti, elasticizzanti e rigeneranti.

Infine, la vaselina può essere impiegata anche per la produzione di lubrificanti industriali, creme per scarpe, prodotti antiruggine, ecc. Chiaramente, la tipologia di vaselina impiegata in questi ambiti industriali è molto diversa da quella per uso cosmetico che si può acquistare ed essere utilizzata sulla pelle (sempre rispettando le indicazioni e il corretto modo d'impiego).