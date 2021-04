Le fonti consultate per la stesura di questo articolo sono i siti ufficiali del Ministero della Salute , dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell' Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e dell' ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Il nuovo Coronavirus - anche noto come 2019-nCoV o, più correttamente, SARS-CoV-2 - è il responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19 e della pandemia che interessa ormai tutti i Paesi del Mondo.

Mutazioni del nuovo Coronavirus sono state osservate fin dalle primissime fasi della pandemia . Tuttavia, mentre alcune di esse non hanno un impatto di diretto e significativo beneficio per il virus, altre possono conferirgli caratteristiche che ne possono migliorare la sopravvivenza, come, ad esempio, una maggiore trasmissibilità, una maggiore patogenicità con induzione di una forma di malattia più severa (COVID-19 nel caso specifico di SARS-CoV-2) o la possibilità di "aggirare" l'immunità acquista dall'individuo in seguito ad un'infezione naturale o ad eventuali vaccini. Nel momento in cui il virus si "arricchisce" di queste caratteristiche si ha che fare con varianti che generano preoccupazione.

Varianti Coronavirus

Quali sono le Varianti di SARS-CoV-2 che stanno preoccupando di più?

Ad oggi (Febbraio 2021), le varianti del nuovo Coronavirus che suscitano le preoccupazioni maggiori sono tre e tutte si caratterizzano per mutazioni della proteina nota come "spike", ovvero quella proteina virale che consente allo stesso virus di "agganciarsi" alle cellule dell'organismo ospite.

Le tre varianti prendono il nome dal luogo in cui sono state isolate la prima volta e sono le seguenti:

Variante Inglese

La variante inglese è stata isolata per la prima volta in Gran Bretagna ed è stata segnalata all'OMS dal Regno Unito nel dicembre 2020. La variante è stata nominata come SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Variant of Concern, anno 2020, mese 12, variante 01) ma è anche nota come B.1.1.7.

Dai dati finora raccolti è emerso che questa variante possiede una maggior trasmissibilità e si ipotizza una maggiore patogenicità per la quale sono in corso degli studi. Fino ad ora non sono emerse evidenze di un eventuale effetto negativo nei confronti dei vaccini ad oggi disponibili.

Variante Brasiliana

La variante brasiliana - anche nota come P.1 - è stata isolata per la prima volta in Brasile nel dicembre 2020. A inizio gennaio 2021, la sua presenza è stata segnalata anche in Europa, Italia compresa. Viene monitorata con attenzione in quanto dotata di maggior trasmissibilità e perché pare che possa diminuire l'efficacia dei vaccini.

In contemporanea, si stanno eseguendo studi per verificare se questa variante è in grado di causare un maggior numero di infezioni in soggetti che hanno già sperimentato la COVID-19 e che ne sono già guariti.

Variante Sudafricana

La variante sudafricana è stata isolata per la prima volta nell'ottobre 2020 in Sud Africa e ne è stata annunciata la scoperta all'OMS dalle autorità nazionali del Paese nel dicembre del 2020. In Sud Africa la variante è stata nominata 501Y.V2 ma è anche nota come B.1.351.

È stata segnalata per la prima volta in Europa nel dicembre 2020, dopo Natale, e viene tenuta sotto controllo in quanto manifesta una più elevata trasmissibilità e, anche in questo caso, pare possa avere un effetto negativo sull'effetto dei vaccini. Non è chiaro se possa dare origine ad una malattia più grave. Gli studi a riguardo sono ancora in corso.

Variante Indiana

La variante indiana - anche nota come B.1.617 - è stata identificata per la prima volta a ottobre 2020, poco dopo l'identificazione di quella inglese. Inizialmente, la variante indiana non ha suscitato particolare preoccupazione in Europa in quanto a destare il maggiore allarme è stata la rapidissima diffusione di quella inglese (B.1.1.7). Tuttavia, da quel momento, la variante in questione si è rapidamente diffusa sia India che in altri Paesi (Italia inclusa) e, ad oggi (Aprile 2021), inizia a destare preoccupazione a causa della situazione drammatica in cui molte aree dell'India si trovano.

Tuttavia, per il momento gli scienziati invitano alla calma e a non trarre conclusioni troppo affrettate. Difatti, non si hanno ancora dati sufficienti per stabilire un'eventuale maggiore pericolosità di B.1.617 o un eventuale aumento della contagiosità. Non è ancora noto, infatti, se la situazione che si è venuta a creare in India caratterizzata da un rapido ed elevato incremento dei casi sia riconducibile alla variante o se ci siano altre cause che possano aver favorito il fenomeno. Inoltre, anche i dati sulla diffusione di B.1.617 in India sono piuttosto scarsi, pertanto, non si può ancora sapere con esattezza quanto tale variante stia effettivamente circolando nel Paese.

