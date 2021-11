Le fonti consultate per la stesura di questo articolo sono i siti ufficiali del Ministero della Salute , dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell' Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e dell' ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Il nuovo Coronavirus - anche noto come 2019-nCoV o, più correttamente, SARS-CoV-2 - è il responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19 e della pandemia che interessa ormai tutti i Paesi del Mondo.

Mutazioni del nuovo Coronavirus sono state osservate fin dalle primissime fasi della pandemia . Tuttavia, mentre alcune di esse non hanno un impatto di diretto e significativo beneficio per il virus, altre possono conferirgli caratteristiche che ne possono migliorare la sopravvivenza, come, ad esempio, una maggiore trasmissibilità, una maggiore patogenicità con induzione di una forma di malattia più severa (COVID-19 nel caso specifico di SARS-CoV-2) o la possibilità di "aggirare" l'immunità acquista dall'individuo in seguito ad un'infezione naturale o ad eventuali vaccini. Nel momento in cui il virus si "arricchisce" di queste caratteristiche si ha che fare con varianti che generano preoccupazione.

Quali sono le Varianti di SARS-CoV-2 che stanno preoccupando di più?

Ad oggi (ottobre 2021), le varianti del nuovo Coronavirus che suscitano le preoccupazioni maggiori sono quattro e tutte si caratterizzano per mutazioni della proteina nota come "spike", ovvero quella proteina virale che consente allo stesso virus di "agganciarsi" alle cellule dell'organismo ospite.

Le varianti di preoccupazione o VOC (dall'inglese Variants of Concern) sono state inizialmente nominate in funzione del luogo in cui sono state isolate la prima volta; in seguito, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha deciso di rinominare le varianti con lettere greche di modo da evitare l'insorgere di discriminazioni nei confronti dei Paesi nei quali le varianti sono state identificate inizialmente. Vediamole più nel dettaglio.

Variante Sudafricana o Variante Beta

La variante sudafricana - o meglio, variante Beta - è stata isolata per la prima volta nell'ottobre 2020 in Sud Africa e ne è stata annunciata la scoperta all'OMS dalle autorità nazionali del Paese nel dicembre del 2020. In Sud Africa la variante è stata nominata 501Y.V2 ma è anche nota come B.1.351.

È stata segnalata per la prima volta in Europa nel dicembre 2020, dopo Natale. Nonostante non sembri caratterizzarsi per una maggiore trasmissibilità, questa variante preoccupa in quanto potrebbe generare un effetto di "immune escape" nei confronti di alcuni anticorpi monoclonali. Dal momento che un simile effetto potrebbe riguardare anche l'efficacia degli anticorpi sviluppatisi in seguito a somministrazione del vaccino, la variante beta è attentamente monitorata.

Variante Brasiliana o Variante Gamma

La variante brasiliana - anche nota come P.1 o variante Gamma - è stata isolata per la prima volta in Brasile nel dicembre 2020. A inizio gennaio 2021, la sua presenza è stata segnalata anche in Europa, Italia compresa. Viene monitorata con attenzione in quanto dotata di maggior trasmissibilità e perché pare che possa diminuire l'efficacia dei vaccini.

In contemporanea, si stanno eseguendo studi per verificare se questa variante è in grado di causare un maggior numero di infezioni in soggetti che hanno già sperimentato la COVID-19 e che ne sono già guariti.

Variante Indiana o Variante Delta

La variante indiana - anche nota come B.1.617 o variante Delta - è stata identificata per la prima volta a ottobre 2020, poco dopo l'identificazione di quella inglese.

Il sito ufficile del Ministero della Salute dedicato al Nuovo Coronavirus afferma che la variante Delta "include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R" e che si caratterizza per una "trasmissibilità dal 40 al 60% più elevata rispetto alla variante Alfa, ed è associata ad un rischio relativamente più elevato di infezione in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati".

Variante Omicron o B.1.1.529

La variante Omicron ha iniziato a destare preoccupazione a fine novembre 2021. I primi casi sono stati segnalati in Botswana e Sudafrica.

La variante omicron presenta più di 30 mutazioni della proteina spike (ossia quella impiegata dal coronavirus per eludere le difese delle cellule del nostro organismo) e presenta quasi tutte le mutazioni delle varianti di preoccupazione (VOC).

Benché la presenza di mutazioni non significhi necessariamente che la variante in questione sia più rischiosa di quelle attualmente circolanti, omicron desta comunque preoccupazioni in quanto si teme possa essere più contagiosa e che possieda una capacità maggiore di eludere le difese immunitarie già sviluppate. Le ricerche si concentrano quindi in questo senso, ma per avere valutazioni tecnico-scientifiche più accurate sarà necessario attendere ancora. La situazione, pertanto, è in evoluzione.

Varianti di Interesse

Le varianti di interesse o VOI (dall'inglese Variants of Interest) sono varianti che ancora non preoccupano tanto quanto le VOC sopra descritte, ma che vengono monitorate in quanto presentano mutazioni genetiche che sono note per avere, o per le quali si prevede, la capacità di influenzare le caratteristiche del virus, come ad esempio trasmissibilità, gravità della malattia indotta, "fuga immunitaria" (cioè capacità di "eludere" le difese immunitarie), resistenza al trattamento, ecc.

Le varianti di interesse attualmente designate (ottobre 2021), sono:

Variante Lambda (o C.37): è stata segnalata per la prima volta in Perù nel dicembre del 2020, ma è stata designata come variante di interesse solo a metà di giugno 2021.

(o C.37): è stata segnalata per la prima volta in Perù nel dicembre del 2020, ma è stata designata come variante di interesse solo a metà di giugno 2021. Variante Mu (o B.1.621): è stata segnalata per la prima volta in Colombia a gennaio 2021, ma è stata designata come variante di interesse solo a fine agosto 2021.

Varianti Declassificate

Le varianti declassificate sono varianti di SARS-CoV-2, la cui classificazione è stata modificata secondo almeno uno dei seguenti criteri:

La variante non è più in circolazione;

La variante è in circolazione da molto tempo senza alcun impatto sulla situazione epidemiologica complessiva;

L'evidenza scientifica dimostra che la variante non è associata ad alcuna proprietà preoccupante.

Le varianti declassificate sono molteplici, fra queste, la più nota è la variante alfa (ex variante inglese).

Variante Inglese o Variante Alfa

La variante inglese - o variante Alfa - è stata isolata per la prima volta in Gran Bretagna ed è stata segnalata all'OMS dal Regno Unito nel dicembre 2020. La variante è stata nominata come SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Variant of Concern, anno 2020, mese 12, variante 01) ma è anche nota come B.1.1.7.

Dai dati finora raccolti è emerso che questa variante possiede una maggior trasmissibilità che si traduce in un maggior numero di infezioni determinando, di conseguenza, anche un aumento dei casi gravi.

Fino ad ora non sono emerse evidenze di un eventuale effetto negativo nei confronti dei vaccini ad oggi disponibili.

