Negli individui non vaccinati, invece, non è possibile prevedere come la variante Omicron possa manifestarsi. Per altro, in questa popolazione, così come negli individui che presentano alcuni fattori di rischio, è possibile che la COVID-19 provocata da Omicron si manifesti o progredisca verso forme severe.

I sintomi che si possono manifestare in seguito all'infezione da variante Omicron sono diversi da individuo a individuo, ma si è osservato come questi tendano ad essere lievi e di breve durata nelle persone vaccinate . Fra i possibili sintomi che possono manifestarsi nei soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione , ritroviamo: mal di gola , naso chiuso , mal di testa , tosse , febbre o febbricola .

Le mutazioni presentate da questa variante sono a carico della proteina Spike, ossia quella proteina che il virus utilizza per entrare nelle cellule dell'organismo ospite. Oltre a favorire la contagiosità, le mutazioni presenti in Omicron sembrano anche favorire una parziale fuga immunitaria.

Come si Cura Omicron?

Il trattamento della malattia che si sviluppa a seguito dell'infezione sostenuta dalla variante Omicron, naturalmente, varia da persona a persona, poiché strettamente legato al tipo di sintomi manifestati e alla severità della malattia. Inoltre, può esserci una certa variabilità della terapia anche in funzione del paziente da trattare: coloro che presentano fattori di rischio che espongono alla progressione della COVID-19 in forma grave, ad esempio, possono ricevere medicinali specifici per cercare di prevenire quest'evenienza.

Di seguito si cercherà di fornire una panoramica generale di quelli che possono essere i diversi approcci per la cura delle infezioni sostenute dalla variante Omicron, tuttavia, si ricorda che il trattamento da intraprendere verrà stabilito dal medico curante per ciascun paziente.

Trattamento dei Pazienti con Sintomi Lievi

Ai pazienti che presentano sintomi lievi e che possono curare la malattia presso il proprio domicilio (naturalmente, rispettando le normative attualmente vigenti in merito all'isolamento da seguire), si consiglia solitamente il riposo e il monitoraggio dei sintomi al fine di individuare in maniera tempestiva un eventuale peggioramento o cambiamento.

In caso di febbre, qualora non siano presenti controindicazioni, è possibile ricorrere alla somministrazione di paracetamolo per abbassarla. In presenza di dolori muscoloscheletrici o mal di testa, invece, è possibile ricorrere alla somministrazione di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei).

In presenza di tosse, qualora lo ritenesse opportuno, il medico può decidere di prescrivere al proprio paziente l'assunzione di farmaci specifici.

Chiaramente, prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco è opportuno verificare con il proprio medico non ci siano controindicazioni all'uso (ad esempio, presenza di allergie, presenza di malattie o condizioni pregresse per le quali l'utilizzo di un dato principio attivo non è indicato, gravidanza, allattamento, ecc.).

Trattamento domiciliare di Pazienti con sintomi da Lievi e Moderati ma con Rischio di sviluppo/progressione della malattia in Forma Grave

I pazienti per i quali è possibile curare la malattia dal proprio domicilio, ma che sono esposti al rischio di sviluppo o di progressione della COVID-19 (scatenata da Omicron o da altre varianti) in forma grave, possono essere candidati al trattamento con farmaci specifici nel tentativo di scongiurare un simile evento. Vediamo quali sono.

Farmaci Antivirali Specifici

Gli antivirali possono essere impiegati in pazienti non ospedalizzati che presentano almeno uno dei seguenti fattori di rischio associati all'evoluzione della malattia in forme severe:

I principi attivi autorizzati che si possono impiegare, sono:

Il remdesivir (nome commerciale Veklury®);

(nome commerciale Veklury®); Il molnupiravir (nome commerciale Lagevrio®);

(nome commerciale Lagevrio®); L'associazione nirmatrelvir/ritonavir (come commerciale Paxlovid®).

Naturalmente, saranno il medico e gli organi preposti a stabilire quali sono i pazienti idonei a questo tipo di trattamento e a provvedere alla distribuzione del medicinale specifico.

Rimanendo sempre nell'ambito della terapia domiciliare, qualora sussistano condizioni e necessità , è possibile ricorrere alla somministrazione di anticorpi monoclonali. Nel dettaglio, il loro utilizzo può essere preso in considerazione se i pazienti presentano fattori di rischio quali:

Età superiore a 65 anni;

Indice di massa corporea(Body Mass Index, BMI) ≥ 30, oppure > 95% percentile per età e per genere;

Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensionecon concomitante danno d'organo);

Emoglobinopatie;

Immunodeficienza primitiva o secondaria;

Broncopneumopatia cronica ostruttivae/o altra malattia respiratoria cronica (per esempio, soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti dall'infezione da SARS-CoV-2);

Diabete mellitonon controllato o con complicanze croniche;

Insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritonealeo emodialisi;

Epatopatiacronica;

Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative.

A proposito dell'uso di questo tipo di farmaci, nelle raccomandazioni emesse dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), si precisa come l'efficacia di questa tipologia di farmaci potrebbe essere ridotta in quei pazienti che presentano anticorpi anti SARS-CoV-2 o per alcune varianti virali . In merito a quest'ultimo punto, sulla base dei dati pubblicati da AIFA (efficacia in vitro degli anticorpi monoclonali nei confronti delle varianti di preoccupazione circolanti in Italia), si evidenzia come l'attività neutralizzante di alcuni anticorpi monoclonali nei confronti della variante Omicron sia venuta meno . Al momento (febbraio 2022), fra gli anticorpi monoclonali utilizzabili nell'ambito del trattamento domiciliare, l'unico ad aver conservato l'attività neutralizzante sembra essere il sotrovimab (nome commerciale Xevudy®).

Si sottolinea, tuttavia, che gli anticorpi monoclonali devono essere somministrati per via endovenosa da personale medico specializzato e che è richiesto un periodo di osservazione di almeno un'ora al fine di individuare la comparsa di eventuali reazioni allergiche o eventi avversi.

Trattamento di Pazienti Ospedalizzati

Il trattamento dei pazienti ospedalizzati varia in funzione della gravità della malattia. Oltre all'ossigenoterapia e alla ventilazione meccanica per coloro che ne necessitano, si possono utilizzare diversi farmaci, quali:

Naturalmente, anche in questo caso, l'uso di un farmaco piuttosto di un altro dipende dalle condizioni del paziente e dallo specifico caso. Pertanto, il personale sanitario deciderà quale approccio terapeutico intraprendere su base individuale.

