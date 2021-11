Variante Inglese SARS-CoV-2: perché preoccupa?

Le fonti consultate per la stesura di questo articolo sono i siti ufficiali del Ministero della Salute , dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell' Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e dell' ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Accennando ad aspetti un po' più tecnici, dai test condotti è emerso che questa variante contiene 23 sostituzioni nucleotidiche e che non è filogeneticamente correlata alle altre varianti in circolazione nel Regno Unito fino al momento della sua prima rilevazione. Per ora, quindi, non è ancora ben chiaro come e in che luogo abbia avuto origine SARS-CoV-2 VOC 202012/01.

Subito dopo Natale - indicativamente dal 26 dicembre 2020 in poi - la variante SARS-CoV-2 VOC 202012/01 è stata identificata praticamente in tutto il territorio da campionamenti di routine e test genomici svolti in diverse parti del Regno Unito.

Essa è stata nominata dallo stesso Regno Unito come SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Variant of Concern, anno 2020, mese 12, variante 01), ma è conosciuta anche come B.1.1.7 o come VOC B.1.1.7.

La variante inglese è così chiamata per il fatto di essere stata isolata per la prima volta in Gran Bretagna.

Perché Preoccupa?

Da tutte le osservazioni e gli studi finora fatti è emerso che la variante inglese di SARS-CoV-2 possiede una maggior trasmissibilità.

Oltre a ciò, si ipotizza anche che questa variante sia in grado di provocare una malattia più grave rispetto ad altre varianti circolanti prima della sua comparsa. In particolare, sulla base di alcune analisi preliminari condotte nel Regno Unito, il gruppo consultivo che si occupa delle minacce dei nuovi ed emergenti virus respiratori (noto con l'acronimo di NERVTAG derivante da New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group) e che fornisce consulenza al Governo Inglese in quest'ambito, ha affermato che è probabile che l'infezione da VOC B.1.1.7 possa essere associata ad un incremento del rischio di ospedalizzazione e di decorso negativo della patologia rispetto all'infezione causata dal virus non mutato. Tuttavia, per confermare tale ipotesi, sono necessari e si stanno conducendo ulteriori studi.

Riassumendo in poche righe, quindi, la variante inglese preoccupa sia per la sua aumentata trasmissibilità che per la sua ipotizzata capacità di dare origine ad una malattia più grave.