Questo processo flogistico provoca dolore, prurito ed irritazione locale, spesso associati a perdite vaginali . Frequentemente, la vaginite costituisce è la conseguenza di eventi responsabili di un'alterazione dell'equilibrio dell' ecosistema vaginale (flora o microbiota vaginale), rendendo così le mucose più vulnerabili agli attacchi infettivi. Le cause che possono determinare l'insorgenza della vaginite sono, però, diverse e comprendono, per esempio, traumi e alterazioni ormonali significative; come vedremo, infatti, la vaginite è un disturbo intimo molto frequente tra le donne in menopausa.

Come anticipato, le cause della vaginite possono essere diverse e permettono di distinguere più varianti dell'infiammazione della vagina:

Non solo per quanto riguarda le perdite, ma a livello generale, bisogna sempre tener presente che i sintomi della vaginite , e le possibili complicanze, si differenziano in base all'agente responsabile dell'infiammazione. La vaginite atrofica , ad esempio, comporta anche il verificarsi di secchezza vaginale e un assottigliamento della mucosa della vagina. Altre forme di vaginite decorrono, invece, in maniera quasi asintomatica.

In generale, i sintomi che più frequentemente si associano alla vaginite, comprendono: prurito, bruciore e irritazione vaginale o vulvare. Questi sintomi sono spesso accompagnati a dolore alla minzione o a dolore durante i rapporti sessuali . Inoltre, in presenza di vaginite possono comparire piccoli sanguinamenti al di fuori del periodo mestruale ( spotting ) e secrezioni vaginali.

Per individuare la causa responsabile della vaginite, possono essere prelevati dei campioni di secrezioni vaginali, allo scopo di individuare il patogeno responsabile attraverso un esame microscopico o colturale. Per ottenere questi campioni si eseguono dei tamponi vaginali; in pratica, si effettua un prelievo del secreto vaginale attraverso un bastoncino cotonato, lungo e sottile, inserito in vagina.

L'indagine procede con l'analisi del pH: in genere, il pH vaginale fisiologico si aggira è compreso tra 3.8-4.5; in presenza di vaginite batterica, il pH tende ad aumentare.

Trattamento

Come tutte le patologie, il trattamento per la cura della vaginite è subordinato alla causa che vi si pone alle origini.

Vaginite infettiva: farmaci

Nel caso di una vaginite di origine batterica, la terapia prevede la somministrazione locale o generale di antibiotici. Sono utilizzati soprattutto il metronidazolo e il tinidazolo, da assumere per via orale o da applicare a livello topico (es. clindamicina crema).

In caso di infezioni da funghi, come nel caso della Candida, si fa invece ricorso a creme antimicotiche, a candelette vaginali oppure a farmaci antimicotici da assumere per via orale.

Poiché alcune infezioni responsabili di vaginite sono a trasmissione sessuale, in questi casi anche il partner dev'essere sottoposto a trattamento, anche quando non manifesta sintomi.

Attenzione! Una vaginite infettiva non trattata adeguatamente può diventare cronica. Inoltre, se l'infezione si propaga all'utero, alle tube e alle ovaie, può compromettere la fertilità futura della donna.

Cura della Vaginite non infettiva

Chiaramente, quando la vaginite non è causata da un'infezione, gli antibiotici o gli antimicotici non sono i farmaci più indicati; con ogni probabilità, la vaginite atrofica dipende da un'alterazione dell'assetto ormonale, spesso dovuto ad una riduzione fisiologica degli estrogeni durante il periodo post-menopausa.

Per quanto riguarda le vaginiti atrofiche, in questi casi può essere indicato l'uso di un lubrificante vaginale idrosolubile, che aiuta ad alleviare l'irritazione e il dolore durante il rapporto sessuale. Inoltre, può essere consigliata l'applicazione topica di ormoni, per aumentare i livelli degli estrogeni. A tal proposito, è possibile consultare l'articolo: farmaci per la cura dei sintomi da menopausa.

Nelle vaginiti da reazione allergica, oltre alla sospensione della sostanza che ha causato l'irritazione, può essere indicato l'uso di cortisone ed antistaminici.

Rimedi per la Vaginite

Per alleviare la secchezza vaginale che spesso accompagna tutte le varie tipologie di vaginite, si consiglia di applicare creme lubrificanti più volte al giorno, che esercitano la propria attività terapeutica mimando le secrezioni vaginali; da sottolineare, tuttavia, che queste creme non intervengono in alcun modo sulla causa che ha scatenato la vaginite.

Alla base di qualunque trattamento c'è poi una corretta igiene intima. Tuttavia, il ricorso a detergenti intimi non dev'essere effettuato in maniera eccessiva; inoltre, soprattutto in presenza di fenomeni allergici o irritativi, la preferenza andrebbe data a detergenti privi di profumi, conservanti e coloranti.

Consigli utili

Alla terapia della vaginite, è consigliabile associare alcuni comportamenti utili a prevenire e ad evitare successive infezioni o irritazioni a livello vaginale: