Vaccino Tubercolosi: chi può farlo, controindicazioni, prospettive future

Attualmente, esiste un solo vaccino per la tubercolosi che viene impiegato a livello globale nel tentativo di prevenire la malattia in questione. Tuttavia, come vedremo nel corso dell'articolo, il suo uso è generalmente riservato solo a determinate categorie di pazienti, motivo per cui si sta cercando - attraverso la ricerca - di arrivare alla sintesi di nuove vaccinazioni sicure ed efficaci contro questa malattia. Shutterstock

Vaccino anti-tubercolare (BCG) L'unico vaccino per al tubercolosi attualmente disponibile è il vaccino anti-tubercolare BCG, o semplicemente vaccino BCG. È costituito dal bacillo di Calmette-Guérin, un microorganismo vivo attenuato derivante da ceppi di Mycobacterium bovis. Questo vaccino è efficace perlopiù nella prevenzione di forme gravi della malattia nell'infanzia (ad esempio, meningite tubercolare e altre forme di TBC disseminata nei neonati e nei bambini); negli adulti, invece, l'efficacia risulta limitata. Per questo, il vaccino è utilizzato spesso in bambini piccoli in Paesi con un'elevata incidenza di tubercolosi e dove la malattia è fortemente endemica. In Italia, il vaccino tubercolosi BCG è utilizzato solo in alcune categorie a rischio .

Per chi è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare? Secondo quanto stabilito dal DPR del 7 novembre 2001 n.465, la vaccinazione è obbligatoria per: Neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio;

Personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici. Il testo completo del Decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra è disponibile cliccando qui.

Vaccino Tubercolosi controindicazioni: quali sono? Poiché il vaccino tubercolosi BCG è un vaccino vivo attenuato, il suo impiego è controindicato nei seguenti casi: Pazienti con compromissione del sistema immunitario , sia essa congenita o indotta (ad esempio, individui affetti da leucemie, con infezioni da HIV, ecc.);

, sia essa (ad esempio, individui affetti da leucemie, con infezioni da HIV, ecc.); Pazienti che assumono farmaci o che sono sottoposti a trattamenti che sopprimono il sistema immunitario (ad esempio, immunosoppressori, farmaci antitumorali, corticosteroidi, radioterapia, ecc.);

(ad esempio, immunosoppressori, farmaci antitumorali, corticosteroidi, radioterapia, ecc.); Donne in gravidanza. Naturalmente, l'uso del vaccino tubercolosi BCG è controindicato anche in caso di allergia nota ad uno o più dei suoi componenti.