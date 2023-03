A cosa serve? Il vaccino herpes zoster serve per prevenire l'insorgenza dell'herpes zoster (un'infezione che deriva dalla riattivazione del varicella zoster virus), appunto, e della nevralgia post-erpetica in pazienti a rischio per lo sviluppo di simili patologie. NOTA : il vaccino herpes zoster NON previene la varicella.

A chi è consigliato? Il vaccino contro l'herpes zoster è raccomandato a tutti gli individui con età superiore ai 60 anni, anche se hanno avuto la varicella in passato o se hanno già sofferto di herpes zoster, ma può essere somministrato anche a partire dai 50 anni di età. Esiste, inoltre, un tipo di vaccino contro l'herpes zoster adatto anche all'uso in giovani adulti che si trovano in condizioni a rischio per lo sviluppo della patologia. Chi può usufruirne gratuitamente? La vaccinazione contro l'herpes zoster è offerta gratuitamente a individui che compiono 65 anni di età a partire dai nati nel 1952 come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. La vaccinazione gratuita, inoltre, può essere estesa a: Soggetti con età superiore ai 50 anni affetti da patologie croniche non complicate (come diabete, cardiopatie, patologie polmonari);

Individui di età superiore a 18 anni affetti da patologie croniche complicate o con recidive di herpes zoster. Per maggiori informazioni in merito a chi può ricevere gratuitamente il vaccino herpes zoster, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante o alla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Tipi di vaccino contro l'herpes zoster Al momento, nel nostro Paese sono disponibili due tipologie di vaccini che si possono impiegare contro l'herpes zoster: Un vaccino a virus vivo attenuato (Zostavax®);

(Zostavax®); Un vaccino ricombinante adiuvato (Shingrix®). Nei capitoli seguenti, le principali caratteristiche di entrambi i vaccini verranno brevemente descritte.

Vaccino herpes zoster a virus vivo attenuato Il vaccino herpes zoster a virus attenuato è indicato per prevenire la patologia provocata dalla riattivazione del varicella zoster virus e la nevralgia post-erpetica che ne può conseguire. Chi lo può fare? L'impiego del vaccino a virus vivo attenuato è indicato negli individui di età uguale o superiore a 50 anni. Come funziona? È stato dimostrato che la somministrazione del vaccino a virus vivo attenuato contro l'herpes zoster è in grado di aumentare l'immunità specifica del soggetto nei confronti del varicella zoster virus che, con il passare del tempo, potrebbe andare incontro a diminuzione. Pertanto, si ritiene che il meccanismo d'azione con il quale il vaccino è in grado di prevenire la malattia e le sue complicanze consista proprio nell'incremento dell'immunità specifica verso il patogeno virale in questione. Come si somministra? Il vaccino a virus vivo attenuato contro l'herpes zoster va somministrato sottocute o nel muscolo, preferibilmente nella parte superiore del braccio. Il vaccino in questione viene somministrato in dose singola. Effetti collaterali Fra i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi con l'utilizzo del vaccino a virus vivo attenuato contro l'herpes zoster, ricordiamo: Arrossamento, gonfiore, dolore, prurito in corrispondenza del sito di iniezione;

Calore, indurimento, ematoma ed eruzione cutanea in corrispondenza del sito di iniezione:

Dolore al braccio o alla gamba;

Dolore articolare, dolore muscolare;

Mal di testa;

Febbre;

Eruzione cutanea;

Nausea, linfonodi ingrossati;

Reazioni allergiche in individui sensibili. Per maggiori informazioni sugli effetti indesiderati di questo vaccino, consultare il medico e leggerne il foglietto illustrativo. Controindicazioni L'utilizzo del vaccino a virus vivo attenuato contro l'herpes zoster è controindicato in tutti i seguenti casi: Allergia nota ad uno o più dei componenti del vaccino, anche se presenti in tracce;

Pazienti che soffrono di un disturbo del sangue o di un qualsiasi tipo di tumore che può indebolire il sistema immunitario;

Pazienti con sistema immunitario indebolito da patologie, dall'uso di alcuni tipi di farmaci o indebolito a causa di altre motivazioni;

Pazienti affetti da tubercolosi attiva non trattata;

In gravidanza.