Vacanze: come staccare la spina. Perché ci sentiamo in colpa se ci prendiamo una pausa? Staccare la spina durante le vacanze è fondamentale per il proprio benessere. Eppure sembra che sia sempre più difficile prendersi una pausa senza sensi di colpa. Come trovare equilibrio tra lavoro e tempo libero? Nella vita quotidiana ci sentiamo spesso stressati e in affanno. I ritmi frenetici e gli impegni ci danno la percezione di essere continuamente in lotta contro il tempo. Per questo motivo, prendersi una pausa diventa fondamentale per il proprio benessere mentale.

Perché è importante staccare la spina? Durante l'anno le tensioni dovute al lavoro e alle responsabilità quotidiane fanno incrementare notevolmente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, con diverse ripercussioni sulla qualità del nostro sonno, sul sistema immunitario, sul metabolismo e sul nostro generale stato di salute. Per ridurre lo stress è necessario staccare la spina: andare in vacanza abbassa i livelli di cortisolo, offrendo un'opportunità preziosa per rigenerarsi, ridurre la stanchezza accumulata durante l'anno e tutelare il proprio benessere personale. Prendere una pausa ha benefici anche sul miglioramento dell'umore, favorendo un aumento delle endorfine e della serotonina, neurotrasmettitori coinvolti nel mantenimento della serenità personale, e riducendo il rischio di burnout e di malattie mentali. Staccare la spina è, quindi, fondamentale per la nostra salute fisica e mentale.

Quanto spesso pensiamo al lavoro durante le vacanze? Anche quando siamo in vacanza non sempre siamo in grado di staccare la spina e godere appieno dei momenti di relax. Durante l'anno desideriamo fortemente andare in ferie, ma una volta in vacanza ci ritroviamo a pensare al lavoro molto più spesso di quanto avremmo immaginato: controlliamo e-mail, rispondiamo a messaggi e continuiamo a sentirci coinvolti nelle nostre attività professionali. Trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero non sempre ci risulta facile, spesso a causa dell'ansia, del senso del dovere e del senso di inadeguatezza che proviamo quando non ci sentiamo "produttivi". Lo confermano anche i dati sul cosiddetto "vacation shaming", un fenomeno molto attuale che colpisce buona parte dei millennial e della generazione Z e che consiste nell'ansia e nel senso di colpa che proviamo già solamente quando richiediamo ferie.

Perché non riusciamo a staccare la spina? Alla base dell'eccessiva preoccupazione e senso di colpa collegati all'idea di andare in ferie, possono esserci problematiche più strutturate, quali ansia da prestazione, manie di controllo, sindrome dell'impostore, F.O.M.O. (fear of missing out), ossia la paura di essere esclusi e di perdere preziose opportunità. Inoltre, la cultura lavorativa odierna spesso enfatizza e promuove un'incessante spinta alla produttività e alla cronofagia, portandoci a dover occupare ogni momento delle nostre giornate con attività necessariamente utili. Per molte persone il lavoro sta acquisendo un aspetto sempre più identitario e valoriale e ciò ha sbilanciato notevolmente le priorità personali in favore della produttività e dell'affermazione professionale. Inoltre, l'evoluzione del mondo digitale ha reso sempre più sfumati i confini tra lavoro e vita privata: abbiamo accesso a qualsiasi informazione, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Possiamo lavorare dalla camera da letto, in spiaggia o in treno ed è sempre più difficile separare nettamente gli spazi e i tempi del lavoro. In un'era di iperconnessione, ignorare le notifiche in vacanza, richiede, quindi, un impegno molto più consapevole.

Tuttavia, per il nostro benessere mentale, è importante delimitare i tempi e gli spazi - fisici e mentali - da dedicare al lavoro, imparando a godere del tempo libero e a concedersi riposo e ozio. Per approfondire: FOMO: cos’è la paura di essere disconnessi e tagliati fuori

Come staccare la spina e godersi veramente le vacanze? Per gestire le ferie con maggiore serenità è importante mettere in atto alcune strategie. Prima di andare in ferie è utile: pianificare e organizzare il lavoro in modo da distinguere le priorità;

imparare a delegare, non solo per ridurre il carico lavorativo, ma anche per promuovere un ambiente di lavoro collaborativo;

comunicare in maniera efficace per definire meglio i propri bisogni e stabilire i confini personali da rispettare durante il periodo di ferie. Quando siamo vacanza è bene seguire i seguenti suggerimenti: Fare digital detox: la disconnessione dagli stimoli digitali offre al sistema nervoso la possibilità di "spegnere" e riequilibrarsi. Se ci è difficile farlo da soli, è possibile utilizzare degli strumenti o delle app per regolare le notifiche e gli accessi durante il tempo libero.

la disconnessione dagli stimoli digitali offre al sistema nervoso la possibilità di "spegnere" e riequilibrarsi. Se ci è difficile farlo da soli, è possibile utilizzare degli strumenti o delle app per regolare le notifiche e gli accessi durante il tempo libero. Cambiare luoghi: cambiare ambiente, esplorare nuovi luoghi e cambiare prospettiva rompe le abitudini e offre la sensazione di aver davvero preso una pausa dalla routine quotidiana.

cambiare ambiente, esplorare nuovi luoghi e cambiare prospettiva rompe le abitudini e offre la sensazione di aver davvero preso una pausa dalla routine quotidiana. Rallentare : non è necessario partecipare a tutte le attività o vedere tutte le attrazioni disponibili. In vacanza possiamo condurre un ritmo di vita più lento, in ascolto con i propri bisogni e interessi: possiamo dedicarci ad attività soddisfacenti, come leggere, camminare nella natura o anche, solamente, riposare.

: non è necessario partecipare a tutte le attività o vedere tutte le attrazioni disponibili. In vacanza possiamo condurre un ritmo di vita più lento, in ascolto con i propri bisogni e interessi: possiamo dedicarci ad attività soddisfacenti, come leggere, camminare nella natura o anche, solamente, riposare. Stare in contatto con la natura : il contatto con la natura ha numerosi effetti benefici sulla salute mentale. Trascorrere del tempo in ambienti naturali può ridurre i livelli di stress, ansia e depressione, favorendo il rilassamento, la calma e migliorando l'umore.

: il contatto con la natura ha numerosi effetti benefici sulla salute mentale. Trascorrere del tempo in ambienti naturali può ridurre i livelli di stress, ansia e depressione, favorendo il rilassamento, la calma e migliorando l'umore. Praticare mindfulness e meditazione: la mindfulness e la meditazione possono essere molto utili per ridurre l'ansia e migliorare la capacità di stare nel momento presente senza pensare al lavoro.

la mindfulness e la meditazione possono essere molto utili per ridurre l'ansia e migliorare la capacità di stare nel momento presente senza pensare al lavoro. Coltivare i rapporti con gli altri: le relazioni sociali di qualità sono fondamentali per il proprio benessere e aiutano a ridurre la sensazione di solitudine, condizione molto sentita soprattutto da chi lavora per tutto l'anno da remoto.

le relazioni sociali di qualità sono fondamentali per il proprio benessere e aiutano a ridurre la sensazione di solitudine, condizione molto sentita soprattutto da chi lavora per tutto l'anno da remoto. Coltivare il rapporto con se stessi: l'introspezione è molto utile per fermarsi e ascoltare i propri bisogni e desideri. Un buon ascolto di sé aiuta a orientare le proprie azioni, oltre le pressioni sociali e verso i valori personali, incrementando il proprio senso di realizzazione e soddisfazione.