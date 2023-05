Uveite: Cos’è? Cause e Sintomi

Sebbene il termine "uveite" esprima la sola infiammazione dell'uvea, molto spesso questa parola viene impropriamente utilizzata per indicare processi infiammatori a carico di altre strutture oculari, quali ad esempio retina, sclera e cornea. Il popolare utilizzo impreciso del termine uveite è presto spiegato dal fatto che le infiammazioni cosiddette "pure" (che interessano esclusivamente l'uvea) sono piuttosto rare: più spesso, infatti, le infezioni uveali tendono ad espandersi fino a coinvolgere le strutture attigue, come appunto la sclera, la retina e l' endotelio oculare.

L'uveite - come del resto la maggior parte delle infiammazioni a carico dell'occhio - richiede un immediato intervento medico: questo perché un'affezione di questo tipo può sfociare in complicanze estremamente gravi.

Sebbene siano state identificate numerose cause potenziali di uveite, spesse volte non è possibile comprenderne la precisa origine ( uveite idiopatica ).

Un'ulteriore classificazione delle uveiti può essere eseguita in funzione delle cause scatenanti. A tale scopo, si distingue la variante endogena di uveite da quella esogena .

Sintomi Uveite

I sintomi dell'uveite dipendono da diverse variabili, le più importanti delle quali sono il tipo (cioè anteriore, posteriore, intermedio), la durata dei sintomi (cioè acuti, ricorrenti, cronici) e le potenziali eziologie sottostanti. In base all'agente causale, i sintomi con cui esordisce l'uveite possono coinvolgere soltanto un occhio oppure entrambi.

Uveite: come si manifesta?

Molto spesso, i pazienti affetti da uveite s'insospettiscono della malattia a partire già dai primissimi sintomi: l'occhio diviene assai sensibile ed intollerante alla luce, è evidentemente arrossato (iperemia oculare), e la visione è annebbiata.

Anche la percezione di macchie davanti agli occhi costituisce un sintomo piuttosto frequente accusato dai pazienti affetti. Nell'uveite intermedia, ad esempio, la comparsa di corpi mobili vitreali (che in termini tecnici viene chiamata miodesopsia) è un evidente segnale d'allarme.

Il più delle volte, l'uveite intermedia e posteriore non provocano un dolore oculare insostenibile. Nell'uveite anteriore cronica, la malattia può perfino passare inosservata perché i sintomi non sono così severi, e l'occhio - almeno apparentemente - risulta in buona salute anche in presenza di una grave infiammazione a carico del tratto uveale.

Non sempre i sintomi tipici dell'uveite compaiono in modo improvviso ed evidente: talvolta, infatti, l'esordio della malattia è subdolo ed ambiguo proprio perché non sviluppa alcun sintomo caratteristico che faccia supporre ad una prima ipotesi diagnostica.

Uveite: sintomi più comuni

Uveite acuta

Dolore, che generalmente si sviluppa nell'arco di poche ore o giorni, tranne nei casi di trauma

Arrossamento

Fotofobia

Visione offuscata

Corpi mobili

Aumento della lacrimazione

Uveite cronica