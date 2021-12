Le unghie, come gli occhi e i capelli , si esprimono attraverso un proprio linguaggio, che dobbiamo imparare a decodificare: nello stesso modo in cui gli occhi rossi e sensibili possono esprimere stanchezza. e la perdita dei capelli stress , anche le unghie che si sfaldano possono eclissare significati intrinseci.

Le unghie che si sfaldano non rappresentano soltanto un problema estetico del mondo femminile: fin dai tempi più remoti, le unghie simboleggiano un'arma di difesa e di attacco.

Un'unghia sana e resistente rispecchia una condizione ottimale di salute, oltre che un equilibrio fisiologico; per contro, un'alterazione a livello dell'unghia può essere spia di disturbi di varia entità dell'organismo.

In questo modo, l'unghia diventa sempre più fragile ed il margine libero appare frammentato.

Cause

Cause delle Unghie che si Sfaldano

Le cause che portano allo sfaldamento delle unghie possono essere molteplici e di svariata natura. Nella maggior parte dei casi, le unghie tendono a sfaldarsi poiché eccessivamente disidratate e, anche in questo caso, le cause che provocano tale disidratazione possono essere diverse.

Ad ogni modo, di seguito, saranno brevemente descritti i principali fattori che portano all'insorgenza di questo disturbo.

Carenze alimentari

L'indebolimento delle unghie, spesso accompagnato dall'esfoliazione delle stesse, potrebbe essere spia di una carenza di vitamina A e calcio; per rendere più forti le unghie, anche la vitamina B6 gioca un ruolo importante. Le unghie che si sfogliano potrebbero riflettere, quindi, uno stato di malnutrizione: di conseguenza, una corretta alimentazione è il primo rimedio che si dovrebbe adottare per avere unghie più belle e resistenti.

Anche l'invecchiamento si presta ad essere una causa comune di fragilità ed esfoliazione delle unghie: se all'avanzare inarrestabile dell'orologio biologico si aggiungono altri fattori ambientali, la disidratazione delle unghie è favorita.

Traumi e sostanze chimiche

Le unghie che si sfaldano possono essere una conseguenza di eventi traumatici; anche il contatto con sostanze chimiche a pH basso o molto alto, e le micro fratture possono provocare un'alterazione delle sostanze che costituiscono le unghie, promuovendo la fragilità e l'esfoliazione degli strati di superficie.

L'abitudine di usare cosmetici e smalti per unghie di qualità scadente può peggiorare lo stato di salute delle unghie, facendole apparire più secche, fragili e facili allo sfaldamento. Per la rimozione dello smalto, inoltre, si utilizzano dei solventi che disidratano l'unghia, compromettendone ancor di più la robustezza.

Tuttavia, anche l'utilizzo di smalti di qualità può portare ad avere le unghie che si sfaldano. Ciò si verifica soprattutto se lo smalto viene utilizzato in maniera eccessiva o se quando si deve applicare nuovamente il prodotto non si elimina quello dato in precedenza.

Disturbi e Malattie

La fragilità ungueale e il conseguente sfaldamento possono essere provocati anche da alcuni disturbi o patologie di base, quindi, possono rappresentarne un sintomo.

I disturbi della tiroide (come, ad esempio, l'ipotiroidismo) costituiscono una delle principali cause di origine patologica che portano i pazienti ad avere unghie che si sfaldano.

In altri casi ancora, invece, lo sfaldamento delle unghie può manifestarsi come conseguenza di situazioni caratterizzate da forti stress psico-fisici.