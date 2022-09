Unghie Nere: quali sono le cause e cosa fare

Le cause alla base delle unghie nere sono molteplici: qualche volta, il sintomo è da attribuire a traumi (motivo più frequente) o all'instaurarsi di onicopatie (malattie delle unghie); in altri casi, invece, segnalano disturbi e patologie che interessano differenti aree del corpo, organi o tessuti, i cui effetti, tuttavia, si manifestano anche a livello di questi annessi cutanei.

Un'unghia nera può essere causata da:

*Unghie Nere in chi pratica sport

Le unghie nere possono essere conseguenza della pratica - specie se regolare o agonistica - di alcuni tipi di sport. In questi casi, le unghie nere, solitamente, si manifestano a causa di traumi ripetuti.

Un classico esempio di sport che può portare a questo spiacevole disturbo è rappresentato dal podismo.

Tra i podisti, infatti, le unghie nere rappresentano una condizione che si verifica di frequente, interessando in particolare le unghie degli alluci.

Le cause che provocano questo disturbo si collegano a lesioni ed a traumi reiterati nel tempo: i piccoli vasi ematici che si trovano nel letto ungueale subiscono un danno, lacerandosi; se la lesione è molto intensa, il versamento ematico potrebbe protrarsi fino al di sotto della lamina ungueale: di conseguenza l'unghia appare nera.

È bene considerare che non è tanto la corsa in sé a causare il problema, ma l'uso di calzature inadatte, troppo strette o troppo grandi. Nel caso in cui la scarpa risultasse troppo stretta, l'unghia sarebbe costretta a spingersi in profondità nella carne; viceversa, se la calzatura fosse troppo grande, le dita dei piedi sarebbero costrette a spostamenti ripetuti, piccoli traumi che sommati nel tempo potrebbero dare origine ad un ematoma evidente.

Talvolta, le lesioni riportate sono di un'entità tale da causare la perdita dell'unghia: in tal caso ci si dovrebbe rivolgere ad un esperto e, successivamente, aspettare che l'unghia si rinforzi e ricresca da sola. È chiaro, quindi, che la scelta della scarpa è assolutamente fondamentale nello sport, non solo per praticare l'esercizio fisico al meglio, ma anche per il benessere dei piedi e delle unghie.