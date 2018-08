Quali Malattie possono colpire le Unghie durante la Gravidanza?

Le malattie che possono colpire le unghie in gravidanza sono le medesime che possono interessare le unghie delle donne non gravide o degli uomini. In particolare, questi annessi cutanei possono andare incontro a:

Processi infiammatori a carico della matrice ungueale;

Infiammazione del perionichio (l'area che circonda la lamina ungueale);

Infezioni batteriche che possono essere sostenute da Pseudomonas, da ceppi di stafilococchi o da altri batteri;

Infezioni virali sostenute, ad esempio, da Herpes simplex;

Infezioni fungine (onicomicosi).

Le onicomicosi sono forse le infezioni più comuni e diffuse che possono colpire le unghie in gravidanza e non. Il loro trattamento, solitamente, prevede l'uso di appositi smalti medicati a base di principi attivi ad azione antifungina. Tuttavia, vista la delicatezza del periodo, l'applicazione di simili farmaci sulle unghie in gravidanza dovrebbe avvenire solo nei casi di effettiva necessità, solo su espressa indicazione del medico e solo sotto lo stretto controllo di quest'ultimo.