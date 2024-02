Introduzione Le unghie in gravidanza possono subire diverse modificazioni, esattamente come avviene per qualsiasi altra parte del corpo durante questa fase della vita della donna. Le trasformazioni sono del tutto normali durante il periodo della gestazione, esse interessano non solo l'apparato riproduttivo e il seno, ma anche i capelli, la pelle, le unghie e l'intero corpo. In particolare, le modifiche a carico delle unghie possono essere diverse da gestante a gestante: se ad alcune la gravidanza regala unghie forti come non mai; a molte altre le rende deboli e fragili. Breve ripasso: cosa sono e a cosa servono le unghie? Le unghie si trovano sulla faccia dorsale delle ultime falangi delle dita delle mani e dei piedi. Esse contribuiscono alla precisione manipolativa (difatti, grazie a loro è possibile maneggiare oggetti molti piccoli), forniscono protezione all'estremità digitale e conferiscono una maggior sensibilità alla punta delle dita grazie alla ricca innervazione del letto ungueale. Shutterstock

Alterazioni delle unghie Alterazioni e modificazioni delle unghie durante la gravidanza Come accennato, le alterazioni che si possono manifestare nelle unghie in gravidanza non sono le medesime per tutte le donne. Alcune gestanti, grazie ai cambiamenti che naturalmente si verificano nell'organismo, vanno incontro ad un netto miglioramento delle proprie unghie che appaiono più robuste e lucide. Tuttavia, il numero di donne così fortunate è decisamente inferiore rispetto a quelle che si ritrovano ad avere unghie tutt'altro che forti durante i nove mesi di gestazione. Difatti, nella maggioranza dei casi, le unghie in gravidanza s'indeboliscono, diventano fragili e possono andare incontro a: Aumento della suscettibilità alla rottura ;

; Sfaldamento (onicoschizia lamellina);

(onicoschizia lamellina); Comparsa di macchie bianche (leuconichia). Lo sapevi che… Nonostante la fragilità cui possono andare incontro le unghie in gravidanza, in questo periodo esse tendono solitamente a crescere con maggior velocità.

Cause Perché si alterano le unghie in gravidanza? Nella maggior parte dei casi, la comparsa di fragilità ungueale durante la gravidanza può essere considerato come un fenomeno normale, riconducibile ai cambiamenti ormonali che tipicamente avvengono in questo periodo della vita della donna. Tuttavia, in alcuni casi, le alterazioni a carico delle unghie potrebbero derivare da cause sistemiche o patologie di base che non riguardano in senso stretto le unghie, ma le cui manifestazioni possono coinvolgere anche questi annessi cutanei. Fra queste ricordiamo: Carenze nutrizionali (soprattutto, ma non esclusivamente, di vitamine e sali minerali);

(soprattutto, ma non esclusivamente, di vitamine e sali minerali); Patologie metaboliche di vario tipo e gravità;

di vario tipo e gravità; Patologie sistemiche ;

; Patologie della pelle (ad esempio, psoriasi, ecc.). Infine, le alterazioni che si verificano nelle unghie in gravidanza potrebbero derivare anche da malattie delle unghie propriamente dette.

Malattie delle unghie Quali malattie possono colpire le unghie durante la gravidanza? Le malattie che possono colpire le unghie in gravidanza sono le medesime che possono interessare le unghie delle donne non gravide o degli uomini. In particolare, questi annessi cutanei possono andare incontro a: Processi infiammatori a carico della matrice ungueale;

a carico della matrice ungueale; Infiammazione del perionichio (l'area che circonda la lamina ungueale);

(l'area che circonda la lamina ungueale); Infezioni batteriche che possono essere sostenute da Pseudomonas, da ceppi di stafilococchi o da altri batteri;

che possono essere sostenute da Pseudomonas, da ceppi di stafilococchi o da altri batteri; Infezioni virali sostenute, ad esempio, da Herpes simplex;

sostenute, ad esempio, da Herpes simplex; Infezioni fungine (onicomicosi). Le onicomicosi sono forse le infezioni più comuni e diffuse che possono colpire le unghie in gravidanza e non. Il loro trattamento, solitamente, prevede l'uso di appositi smalti medicati a base di principi attivi ad azione antifungina. Tuttavia, vista la delicatezza del periodo, l'applicazione di simili farmaci sulle unghie in gravidanza dovrebbe avvenire solo nei casi di effettiva necessità, solo su espressa indicazione del medico e solo sotto lo stretto controllo di quest'ultimo . Per maggiori informazioni, leggi anche gli articoli dedicati: Malattie delle Unghie - Onicomicosi.

Smalto e manicure Manicure e smalto sulle unghie in gravidanza: sì o no? Fra i molti dubbi che attanagliano le donne in dolce attesa vi è anche quello riguardante l'uso di smalti cosmetici e l'esecuzione della manicure durante la gravidanza. La manicure, intesa come cura delle unghie senza l'uso di alcun tipo di prodotto (taglio, limatura, cura delle cuticole, ecc.), generalmente, può essere effettuata senza alcuna controindicazione; anzi, può contribuire al mantenimento di unghie sane, riducendo il rischio di rotture e sfaldamenti. Al contrario, l'uso di smalti cosmetici sulle unghie durante la gestazione è una questione che suscita opinioni e pareri discordanti. La "pericolosità" attribuita all'uso dello smalto sulle unghie delle gestanti non riguarda tanto il prodotto applicato che permane sulla superficie ungueale, bensì la possibilità di inalare i solventi e le altre sostanze volatili con cui esso è formulato. Per questa ragione, l'utilizzo dello smalto per le unghie in gravidanza dovrebbe avvenire solo seguendo alcune accortezze, quali: Assicurarsi di utilizzare smalti di qualità privi di sostanze tossiche e pericolose;

Avere cura di applicare il prodotto in un luogo ben areato;

Evitare di mangiarsi le unghie. Per maggiori informazioni circa l'utilizzo dello smalto per unghie durante la gestazione, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato: Smalto in Gravidanza.