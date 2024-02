Unghie Gialle: cosa significano? Cause, sintomi e trattamento

In altri casi, invece, le unghie gialle possono dipendere da disturbi più gravi, come patologie metaboliche, affezioni respiratorie, artrite reumatoide o infezioni delle unghie (es. onicomicosi), che necessitano di un adeguato trattamento. Questo articolo spiega i sintomi, le cause e il trattamento delle unghie gialle.

Le cause che portano all' ingiallimento della lamina ungueale possono essere molto banali, di conseguenza facilmente risolvibili. Per esempio, se s'indossa spesso lo smalto, si potrebbe notare che le unghie diventano macchiate di giallo, così come accade se si fuma.

Cause Unghie Gialle

Cosa provoca l’ingiallimento delle unghie?

Molte cause possono determinare l'ingiallimento delle unghie: alcune di queste sono innocue, come le macchie dovute allo smalto scuro, mentre altre possono essere un sintomo di un'infezione fungina o di una condizione di salute di base. Anche alcuni farmaci, in particolare gli antibiotici, gli antitumorali ed i medicinali contro l'acne, possono causare unghie gialle.

Unghie Gialle: cause comportamentali

Le unghie gialle possono rappresentare la conseguenza di comportamenti errati o di uno stile di vita poco salutare e sregolato:

Fra le principali cause comportamentali che favoriscono la comparsa di unghie gialle, ricordiamo l'abitudine al fumo ( tabagismo ) che può alterare non solo il colore naturale dell'unghia, rendendola più gialla, ma peggiorarne anche la struttura.

) che può alterare non solo il colore naturale dell'unghia, rendendola più gialla, ma peggiorarne anche la struttura. Allo stesso modo, l'uso di cosmetici per unghie di scarsa qualità può favorire la comparsa di unghie gialle: l'uso di smaltidi qualità scadente può aggravare lo stato della lamina ungueale, che si assottiglia, si sfalda e si disidrata, modificandone anche la pigmentazione. Similmente, i solventi utilizzati per rimuovere lo smalto , se troppo aggressivi, possono causare macchioline gialle sulla superficie dell'unghia. Restando in ambito di smalti per unghie, l'ingiallimento di queste ultime può essere provocato anche dall'applicazione di smalti colorati molto pigmentati , senza le preventiva stesura della base (top coat) sulla lamina ungueale. Ciò non significa che il prodotto utilizzato sia necessariamente scadente, ma che lo smalto in questione è in grado di macchiare l'unghia proprio a causa della sua elevata pigmentazione.

può favorire la comparsa di unghie gialle: l'uso di smaltidi qualità scadente può aggravare lo stato della lamina ungueale, che si assottiglia, si sfalda e si disidrata, modificandone anche la pigmentazione. Similmente, i , se troppo aggressivi, possono causare macchioline gialle sulla superficie dell'unghia. Restando in ambito di smalti per unghie, l'ingiallimento di queste ultime può essere provocato anche dall'applicazione di , senza le preventiva stesura della base (top coat) sulla lamina ungueale. Ciò non significa che il prodotto utilizzato sia necessariamente scadente, ma che lo smalto in questione è in grado di macchiare l'unghia proprio a causa della sua elevata pigmentazione. Non bisogna dimenticare che un' alimentazionenon bilanciata e associata a una carenza di nutrienti , di vitamine e di sali minerali può provocare un progressivo ingiallimento ed indebolimento delle unghie.

e associata a una , di vitamine e di sali minerali può provocare un progressivo ingiallimento ed indebolimento delle unghie. Infine, anche l'assunzione di alcuni tipi di farmaci può causare l'ingiallimento delle unghie.

Le dita macchiate di tabacco potrebbero essere più di un problema estetico. Uno studio* ha rilevato una frequenza dell'84% di malattie legate al tabacco tra le persone con le dita macchiate. Tali condizioni includevano: Carcinoma correlato al fumo

Cardiopatia ischemica (causata dal restringimento delle arterie cardiache)

Malattia delle arterie periferiche (PAD: arterie degli arti, della testa o dell'addome bloccate)

Ictus (l'afflusso di sangue al cervello è bloccato o si rompe un vaso sanguigno)

Malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO, un gruppo di condizioni che colpiscono i polmoni) * John G, Pasche S, Rothen N, et al. Tobacco-stained fingers: a clue for smoking-related disease or harmful alcohol use? A case–control studyBMJ Open 2013;3:e003304.

Unghie Gialle: cause patologiche

Purtroppo, non sempre le cause delle unghie gialle sono di tipo comportamentale. In alcuni casi, infatti, questo fenomeno è scatenato da patologie di base, molto spesso non ancora diagnosticate e talvolta piuttosto gravi.

Per questo motivo, nel momento in cui si notano alterazioni cromatiche della lamina ungueale, sarebbe bene rivolgersi sempre al proprio medico, al fine di escludere la presenza di eventuali malattie in atto.

L'ingiallimento dell'unghia, difatti, può rappresentare il segno di:

Melanonichia : condizione che provoca lo scolorimento delle unghie. Spesso, si presenta come una striscia scura o alterazione della pigmentazione del letto ungueale. La melanonichia può essere causata da infezioni fungine, batteriche o virali, disturbi infiammatori, tumori, malattie sistemiche come disturbi endocrini e AIDS, traumi e carenze nutrizionali.

: condizione che provoca lo scolorimento delle unghie. Spesso, si presenta come una striscia scura o alterazione della pigmentazione del letto ungueale. La melanonichia può essere causata da infezioni fungine, batteriche o virali, disturbi infiammatori, tumori, malattie sistemiche come disturbi endocrini e AIDS, e carenze nutrizionali. Ittero , a sua volta spia di problemi e disturbi a livello del fegato o della cistifellea

, a sua volta spia di problemi e disturbi a livello del fegato o della cistifellea Problemi respiratori di tipo cronico, come bronchite

di tipo cronico, come bronchite Disturbi a carico del sistema linfatico

Diabete.

Tuttavia, la causa patologica più comune di unghie gialle è, probabilmente, data dalle infezioni micotiche, meglio conosciute come onicomicosi.

In qualsiasi caso, quando si presentano alterazioni a livello degli annessi cutanei in genere (unghie, capelli), è opportuno sottoporsi ad una diagnosi specialistica, per individuare problematiche sistemiche: le unghie possono infatti agevolare i medici nell'individuazione di alcune patologie.

Sindrome delle Unghie Gialle

La sindrome delle unghie gialle rappresenta il tipico caso in cui la xantonichia è provocata da cause di natura patologica.

La sindrome delle unghie gialle, infatti, è una malattia rara che si caratterizza per l'ingiallimento di questi annessi cutanei, cui si affianca una sintomatologia più grave data da linfedema primitivo e disturbi respiratori cronici. A volte, questa condizione si associa a malattie autoimmuni (come l'artrite reumatoide), malattie linfatiche e tumori.

Nell'ambito di questa sindrome, il colore alterato dell'unghia potrebbe sfumare dal giallo al verdognolo. Oltre alle variazioni cromatiche della lamina ungueale, i pazienti affetti da questa rara patologia presentano rallentamento o addirittura arresto della crescita delle unghie che si ispessiscono, diventando opache e prive di cuticole. La curvatura dell'unghia, inoltre, è più marcata e può portare ad onicolisi (perdita dell'unghia).

Tutte queste alterazioni possono manifestarsi sia nelle unghie delle mani che in quelle dei piedi. In alcuni pazienti, le anomalie delle unghie generate da questa sindrome tendono a regredire spontaneamente. Tuttavia, anche in caso di guarigione, i sintomi respiratori restano in forma cronica inficiando notevolmente sulla vita del paziente.

Quali farmaci possono causare Unghie Gialle?

Alcuni farmaci possono anche far ingiallire le unghie. Questi includono:

Tetracicline

Chinoloni

lofazimina

Combivir

Psoraleni

Retinoidi

Farmaci citotossici

Nella maggior parte dei casi, lo scolorimento delle unghie si risolve dopo aver interrotto l'assunzione del farmaco. Tuttavia, a volte il problema persiste anche dopo la sospensione.