Che cos'è l'Ulcera Perforante? L'ulcera perforante è una condizione patologica che può interessare la mucosa gastrica o quella intestinale. Nello specifico, l'ulcera perforata consiste nella rottura, quindi nel perforamento, della parete del viscere (stomaco o intestino a seconda dei casi). Appare quindi evidente la pericolosità di questa condizione patologica, che per questo necessita un trattamento immediato, prima che degeneri e conduca a ulteriori e gravi complicazioni. In alcuni casi, infatti, se non tempestivamente diagnosticata e trattata, l'ulcera perforante può essere anche letale.

Sintomi e complicazioni Che sintomi dà un'Ulcera Perforante? Come si può facilmente immaginare, il principale sintomo scatenato dall'ulcera perforante è un improvviso e intenso dolore. Tale dolore, spesso, viene percepito come un forte bruciore localizzato nell'area in cui l'ulcera perforante si è formata. In associazione al tipico dolore, possono manifestarsi anche altri sintomi, come nausea, vomito e perdita dell'appetito. L'ulcera perforante, inoltre, provoca emorragia gastrointestinale, con conseguente emissione di sangue con il vomito (si parla di ematemesi) e con le feci, che assumono perciò una colorazione scura (in questo caso, si parla di melena). Nei casi più gravi, i pazienti possono anche andare incontro a shock e collasso. Infine, se non viene tempestivamente trattata, l'ulcera perforante può degenerare e portare all'insorgenza di una grave complicazione: la peritonite acuta.