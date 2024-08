Tutti sognano di notte?

I sogni sono il frutto di un'attività mentale che si verifica mentre si dorme. Si tratta più precisamente di un' esperienza scenica e sensoriale che coinvolge immagini e suoni e talvolta anche odori o sapori . In alcuni casi, i sogni possono trasmettere delle sensazioni, per esempio di piacere o dolore .

In alcune ricerche, sono state monitorati soggetti che non ricordavano i loro sogni ed è emerso che tutti mostravano comportamenti e discorsi complessi, panoramici e onirici mentre dormivano, in altre parole facevano anche loro esperienza di sogno. Gli studi dicono che perfino le persone cieche sognano.

Tutte le persone sognano, ma alcune pensano di non farlo. In realtà, i "mancati sognatori" fanno sogni esattamente come gli altri individui, solo che non se lo ricordano . Del resto, dimenticarsi ciò che si è sognato durante la notte è un'esperienza molto comune.

Quando si sogna?

La maggior parte dei sogni si presenta durante la fase di sonno chiamata REM, dall'inglese Rapid eye movements (rapidi movimenti degli occhi). È la fase di sonno più profondo, quella in cui la persona perde parte del controllo muscolare corporeo dal collo in giù, un evento che serve sia per rilassare la muscolatura sia per evitare movimenti pericolosi.

Infatti, in questo modo non si può riprodurre nella realtà ciò che sta sognando, evitando così di farsi del male (come potrebbe succedere per esempio se si sogna di cadere o di buttarsi da una certa altezza).

Però il cervello rimane "sveglio": aumenta il consumo di ossigeno, il flusso sanguineo cerebrale e l'attività delle cellule nervose. Quindi, durante il sonno, la mente lavora: il prodotto della sua attività sono proprio i sogni, cioè insiemi di immagini, emozioni, pensieri e sentimenti che si mescolano senza apparenti nessi logici o temporali.

Tuttavia, ricerche più recenti hanno dimostrato che le persone sognano anche in altre fasi del sonno per un totale di circa due ore a notte.