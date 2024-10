Tumore della pleura: tipi, sintomi e cause

Nel gergo comune il termine " mesotelioma " e "tumore pleurico" vengono utilizzati indistintamente come sinonimi. In realtà, sarebbe più corretto parlare di " mesotelioma pleurico " (e non semplicemente "mesotelioma") dal momento che altre due grandi cavità anatomiche - cavo peritoneale e cavo pericardico - sono rivestite dal mesotelio, dunque sono possibili target del mesotelioma.

La toracentesi dev'essere preceduta da un test di screening (RX o TC ). Anche l'agobiopsia pleurica in VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) e la toracotomia possono essere altre opzioni diagnostiche indicate.

Da notare la particolare velocità con cui avanza un tumore pleurico di questo tipo: la crescita delle cellule malate risulta infatti sorprendentemente rapida. In breve tempo il tumore può coprire l'intera cavità polmonare, rendendo la respirazione dolorosissima. Nelle fasi avanzate, il tumore si diffonde anche negli organi vicini, come cuore , linfonodi ed addome .

Le fibre di asbesto, giunte a livello polmonare, possono causare un'immediata infiammazione della pleura ( pleurite ), provocando quindi dolore toracico trafittivo e dispnea . In altri casi, le fibre di asbesto creano tumore alla pleura dopo un tempo piuttosto lungo, scatenando i primi sintomi a distanza di alcuni anni (in genere, dopo 3 anni).

Come analizzato, il mesotelioma pleurico è una forma diffusa di tumore che colpisce il mesotelio della pleura. I tumori primitivi della pleura sembrano insorgere a seguito dell'esposizione ripetuta ad un numero assai ristretto di agenti esogeni : l' asbesto (o amianto ) ed i suoi derivati. Ad ogni modo, quanto detto non esenta dalla possibilità che altri fattori possano intervenite nell' eziopatogenesi di questa neoplasia. Difatti, sono chiamati in causa anche altri elementi predisponenti, quali alterazioni genetiche e pregresse infezioni sostenute dal virus SV40 (Simian vacuolating virus 40 o Simian virus 40).

Tumore solitario fibroso della pleura

Rara neoplasia normalmente benigna, il tumore solitario fibroso della pleura deriva dalle cellule mesenchimali del tessuto connettivo subpleurico. Questa forma neoplastica colpisce entrambi i foglietti sierosi costituenti la pleura (viscerale e parietale); solo di rado, il cancro coinvolge anche mediastino, pancreas, collo, seni paranasali e polmone.

Il tumore solitario fibroso della pleura può idealmente affliggere uomini e donne di ogni età. Ad ogni modo, è stato osservato che la maggior parte di questi tumori colpisce gli ultrasessantenni.

Il tumore solitario fibroso della pleura registra un'incidenza nettamente inferiore rispetto al mesotelioma pleurico.

Sintomi

Questa variante tumorale pleurica presenta un decorso per lo più silente. Non a caso, il cancro viene spesso diagnosticato casualmente, tramite un semplice test di imaging.

Quando sintomatico, nel paziente vengono documentati prodromi correlati per lo più all'estensione strutturale della massa neoplastica alle strutture anatomiche vicine. In tal caso, più le dimensioni della massa sono elevate, più marcata è la sintomatologia: dispnea, dolore toracico e tosse sono tre sintomi molto ricorrenti nei pazienti oncologici affetti da tumore fibroso pleurico. Meno frequentemente, invece, il paziente affetto da questa forma di tumore alla pleura lamenta anoressia, brividi, febbre, emottisi, gonfiore degli arti inferiori, manifestazioni paraneoplastiche (osteoartropatia ed ipoglicemia da iperproduzione dell'insulin-like growth factor II), sincope e versamento pleurico. Nelle forme giganti, è possibile riscontrare ipomobilità dell'emitorace coinvolto nella neoplasia.

Diagnosi

Come accennato, il tumore fibroso alla pleura viene spesso diagnosticato casualmente, mediante una semplice indagine radiologica eseguita per altre ragioni. Tra le altre strategie diagnostiche volte ad accertare il tumore alla pleura, ricordiamo: esami ematologici di routine, ecotomografia addome superiore, TAC, TC toracica ed RM. Alcuni pazienti sono sottoposti ad un ulteriore esame diagnostico, noto come PET o Positron Emission Tomography, utile in alcuni soggetti selezionati in cui si sospetta una probabile degenerazione maligna del tumore.

Terapia

Il trattamento per rimuovere questo tumore alla pleura è chirurgico: tutta la massa tumorale dev'essere rimossa, con eventuale escissione di una o più porzioni della pleura parietale/diaframmatica/mediastinica. Né la radioterapia né la chemioterapia sono trattamenti terapici di prima scelta (chiaramente in assenza di cellule tumorali maligne).