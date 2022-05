Tumore Esofago: Sintomi, Cause, Diagnosi e Trattamento

Il tumore esofageo è causato dalla crescita e dalla proliferazione incontrollata di alcune cellule che compongono l'organo, indotta da un'alterazione nel loro DNA . Le ragioni all'origine di tale evento non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che il processo neoplastico possa dipendere dalla combinazione di fattori genetici, dieta, stile di vita e precedente patologia esofagea (come l' esofagite da reflusso , le stenosi da caustici e l'esofago di Barrett). La patogenesi comune a queste condizioni sarebbe la presenza di uno stato infiammatorio cronico della mucosa esofagea che, attraverso i vari gradi di displasia , condurrebbe nel tempo alla neoplasia.

Trattamento

Tumore Esofago: terapia e sopravvivenza

La scelta delle opzioni terapeutiche dipende dalla stadiazione del tumore esofageo, dalle sue dimensioni e dalla localizzazione.

Il trattamento standard più diffuso è l'esofagectomia. Quest'intervento chirurgico viene eseguito in anestesia generale e prevede la resezione quasi completa dell'esofago, per via combinata addominale, toracica e cervicale. La continuità dell'apparato digerente viene ripristinata suturando l'esofago a livello del collo con lo stomaco (più raramente con il colon), adeguatamente preparato attraverso un intervento per via addominale.

A volte, la chemioterapia o la radioterapia effettuate prima dell'operazione riescono a ridurre fortemente le dimensioni del tumore, in modo da aumentare notevolmente le probabilità di successo dell'intervento chirurgico.

Altre modalità di trattamento che possono essere utilizzate singolarmente, associate o in sequenza in base allo stadio del tumore sono:

Radioterapia : abitualmente usata in combinazione con la chemioterapia per i pazienti che non sono candidati all'intervento chirurgico, tra cui quelli con una malattia in stadio avanzato.

: abitualmente usata in combinazione con la chemioterapia per i pazienti che non sono candidati all'intervento chirurgico, tra cui quelli con una malattia in stadio avanzato. Chemioterapia: i tumori esofagei sono poco sensibili al solo trattamento chemioterapico. Le percentuali di risposta variano dal 10 al 40%, ma in generale le risposte sono incomplete (minore riduzione del tumore) e temporanee. Nessun farmaco è significativamente più efficace di un altro. Nella maggior parte dei casi, si usano in combinazione cisplatino e 5-fluorouracile. Tuttavia, anche molti altri farmaci (come mitomicina, doxorubicina, vindesina, bleomicina e methotrexate) sono attivi contro il carcinoma a cellule squamose.

