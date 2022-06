Introduzione Nel corso dell'inverno, la maggior parte delle persone non vede l'ora che le temperature si alzino e arrivi la bella stagione. In effetti, il caldo e il sole si associano a tutta una serie di benefici, fisici e anche psicologici, a patto però di non esagerare. Quando la colonna si alza troppo, infatti, possono subentrare molti disturbi: ecco i principali rischi del troppo caldo.

Come funziona il sistema di termoregolazione L'organismo riesce a fronteggiare le temperature esterne, ovviamente purché non estreme, grazie al sistema di termoregolazione: si tratta di un sistema che ha il compito di aumentare/diminuire la produzione e la dispersione del calore in relazione alle condizioni esterne in modo che la temperatura interna si mantenga costante, ossia attorno ai 37° gradi. In estate, per adattarsi alle temperature elevate, interviene incrementando la sudorazione, dilatando i vasi sanguigni, alzando la frequenza del respiro e diminuendo l'appetito: quattro meccanismi che servono a disperdere calore. Tuttavia, quando il caldo è eccessivo e i tassi di umidità sono elevati, e a maggior ragione quando si verifica un'ondata di calore (un periodo prolungato con temperature al di sopra della media, spesso associate ad alti valori di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione) questo meccanismo può andare in tilt, per cui possono subentrare diversi problemi come crampi, stanchezza, svenimenti, gonfiori, difficoltà di respirazione, disidratazione.

L’abbassamento della pressione Quando la temperatura esterna è elevata il corpo cerca di disperdere il calore in eccesso attraverso vari meccanismi, fra cui la vasodilatazione, ossia la dilatazione dei vasi sanguigni. Questo può comportare un abbassamento della pressione. Specialmente chi è già ipoteso può andare incontro a sintomi fastidiosi come stanchezza; mancanza di forze; scarsa resistenza agli sforzi fisici; gambe che tremano; vertigini; difficoltà visive (per esempio può vedere a macchie); capogiri; sudore freddo a mani e fronte; difficoltà a concentrarsi e a mantenere l'attenzione; svogliatezza; nausea; svenimenti.



Come intervenire

Bere molti liquidi per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione, così da rialzare la pressione. Se la persona ha uno svenimento portarla all'ombra e adagiarla per terra, liberandola da abiti o accessori troppo stretti, come cinture. Bagnarle la fronte con un panno fresco e rialzarle le gambe per favorire il ritorno del sangue al cuore.

La disidratazione In estate, l'organismo aumenta la produzione di sudore, composto principalmente da acqua e sali minerali: infatti, esso, evaporando, raffredda il corpo. Se le temperature sono molto elevate, il sudore prodotto può arrivare a 1,2-1,5 litri ogni ora: a questa quantità si deve aggiungere una perdita d'acqua tramite la respirazione e con l'urina, altri due sistemi usati per eliminare il calore. Ecco perché, se non si reintegrano le perdite, si rischia di andare incontro a disidratazione, che può manifestarsi con secchezza prima della bocca, poi di pelle e mucose (comprese quelle dell'occhio), e successivamente con affaticamento, mal di testa, intolleranza al calore, arrossamento della pelle, crampi muscolari, perdita di appetito, apatia, diminuzione dell'attenzione e della memoria. Come intervenire

In caso di disidratazione è fondamentale bere, per reintegrare i liquidi persi. In alcune situazione può essere necessario andare in ospedale.