Trombo: che cos'è?

Il trombo venoso , naturalmente, è un coagulo che si sviluppa all'interno dei vasi sanguigni venosi e che tende a crescere assumendo una forma allungata che si propaga in direzione del cuore. I trombi venosi vengono anche definiti " trombi rossi ", poiché caratterizzati da una prevalenza di globuli rossi rispetto alle altre cellule del sangue . Tale prevalenza è dovuta al fatto che il trombo si forma proprio nel lento circolo venoso che facilita l'intrappolamento degli eritrociti. Per via di questa caratteristica del flusso ematico e della modalità con cui si formano, i trombi venosi o rossi vengono anche chiamati " trombi da stasi ". Ad ogni modo, lo sviluppo di trombi nelle vene risulta essere particolarmente favorito dalla predisposizione dell'individuo all'ipercoagulabilità .

Il trombo arterioso si forma all'interno delle arterie . La sua composizione è ricca di piastrine , poiché i fattori che tendono a favorirne la comparsa (come il danno endoteliale) favoriscono l'attivazione e l'aggregazione piastrinica. Questo tipo di trombo viene solitamente definito come " trombo bianco " proprio per la prevalenza della componente piastrinica rispetto agli eritrociti. Ad ogni modo, il trombo arterioso è comunque costituito anche da fibrina , globuli rossi e leucociti degenerati .

Lo sapevi che…

Esiste anche un'altra tipologia di trombi definiti coaguli post-mortem. Come si può facilmente intuire dal loro stesso nome, essi si formano dopo la morte dell'individuo e, in sede di autopsia, potrebbero potenzialmente essere confusi con i trombi venosi ante-mortem. Tuttavia, essi si differenziano da questi ultimi in quanto possiedono una consistenza più gelatinosa e presentano la parte inferiore di colore rosso scuro a causa del deposito dei globuli rossi che - per via della sopraggiunta morte - avviene per gravità; la porzione superiore, invece, è gialla e viene spesso descritta come simile al grasso di pollo. Oltre a ciò, si segnala che i trombi che si formano quando l'individuo è in vita presentano le sopra descritte strie di Zahn che, invece, risultano assenti nei coaguli post-mortem.