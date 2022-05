Triptani: cosa sono, quando si assumono, controindicazioni

Cosa sono i Triptani

I triptani sono una classe di farmaci che trova impiego nel trattamento dell'emicrania (con o senza aurea). Alcuni dei principi attivi appartenenti a questo gruppo trovano inoltre impiego nel trattamento della cefalea a grappolo.

Normalmente somminsitrati per via orale, esistono medicinali a base di principi attivi appartenenti al gruppo dei triptani adatti anche alla somministrazione per via inalatoria (spray nasale) o per via parenterale (soluzione iniettabile).

Per essere venduti, i mediicnali a base di triptani necessitano di presentazione di apposita ricetta medica. Alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto il loro costo può essere rimborsato - interamente o parzialmente - dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); altri, invece, sono classificati come farmaci di fascia C, quindi, il loro costo è a totale carico del cittadino.